27.10.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Россия, Экономика, Энергетика
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«Северный поток-2» выходит на финишную прямую


Россия активизировала завершение строительства газопровода «Северный поток-2» у берегов Германии.

Об этом в своем блоге сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Смирнова, за последние сутки в район строительства последней очереди газопровода прибыли несколько судов, среди которых и трубоукладчик «Академик Черский».

«Северный поток-2» взялся за последние 100 километров: «Портал отслеживания судов Marinetraffic зафиксировал концентрацию российского многоцелевого инженерного флота в районе немецкого порта Мукран – логистической базы складирования труб для газопровода «Северный поток-2», который построен на 93%. Прибытие в Мукран трубоукладчика «Академик Черский», возможного достройщика нитки, ожидается утром. Судно снабжения «Умка», которое используется для доставки труб с берега, уже встало на якорь на траверсе порта, а расчетное время прибытия туда судна обеспечения «Финвал» – 07:00 мск», – пишет Смирнов.

Напомним, ранее аналитик «ПолитНавигатора» отмечал, что после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» резко возрастет геополитическое влияние России на всём европейском континенте, что противоречит интересам США.

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