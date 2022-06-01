Северодонецк практически взят. Нацисты бежали в промзону и планируют кровавый теракт

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Новости Украины

Боевики националистического батальона «Айдар» согнали в промзону Северодонецка около 300 местных жителей и планируют совершить теракт с массовыми жертвами.

Об этом рассказал сдавшийся в плен солдат ВСУ на видео, опубликованном главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинский военнопленный из Львова Назар Нога с позывным «Бандера» рассказал о преступной деятельности националистических батальонов на территории промзоны Северодонецка.

«Три дня назад, когда мы поняли, что надо выходить из города, мы поехали на промзону, «Айдаровцы» начали сгонять гражданских на завод в подвал. А сегодня они ещё привезли ящики с динамитом. Я так понял, что они хотят подорвать народ, человек 300. В течение трёх дней люди там сидели, как заложники, никто им ничего не сказал. Привезли ящики с минами, хотели что-то сделать, я отказался слушаться. Я ушёл с поста и возле города был задержан военными. После моего задержания на промзоне случился страшный взрыв. Я боюсь, что это мог быть взрыв там, где находятся люди. Хочу сказать, что не просто свозили людей, это было что-то запланированное. Ребята, сдавайте оружие и возвращайтесь домой, наше руководство это ничто», – сказал пленный.

Комментируя видео, глава Чеченской Республики выразил надежду, что прогремевший взрыв не имеет отношения к захваченным в заложники горожанам.

«Однако мы знаем, что подлость и трусость националистов безграничны. С начала СВО общественность неоднократно становилась свидетелем их бесчеловечных преступлений. Учитывая методы националистов, нельзя исключать подобное развитие событий», – добавил Кадыров.

В целом обстановка в городе следующая: освободители зачистили жилые кварталы, противник отступил в промзону. Видеосюжет с центра Северодонецка опубликовал Telegram-канал военкора Семёна Пегова.

«Спецназ «Ахмат» совместно с НМ ЛНР зачистил все жилые кварталы Северодонецка. Остался лишь промышленный район, где вчера противник устроил теракт с подрывом цистерны на производственном объединении «Азот», – рассказал журналист.

Отмечается, что в городе попадаются дезориентированные группы противника из двух-трёх человек, которые выявляются и уничтожаются при сопротивлении. Однако в основном украинские военные пытаются переодеться в гражданское и бежать в Лисичанск.

В опубликованном сюжете с центра Северодонецка бойцы-освободители встретили местного жителя, который спросил военных, можно ли их обнять, разглядывал Георгиевские ленты и говорил, что ждал этого восемь лет. Мужчине дали добро не стесняться в выражениях на камеру.

«Укры – п#@расы. Я не знаю, с чем их сравнить – и фашисты, и ИГИЛ. Тут по воду ходим, начинают минами х#@рить, или гуманитарку привозят, народ берёт – тоже минами х#@рят. Чтобы потом Гайдай этот ё#@ный сказал, что российская армия обстреливает. Рады вам», – сказал житель Северодонецка.

При этом украинские вооружённые формирования ведут огонь с возвышенностей Лисичанска по гражданской инфраструктуре Северодонецка. Об этом рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

«Если мы говорим о населённом пункте Лисичанск, то географически он находится на возвышенности. Он имеет ряд стратегических высот и с них можно контролировать город Северодонецк, наблюдать за ним. С этих высот как раз наносятся удары по Северодонецку. Причём у нас нет ни крупной техники, ни артиллерии в данном населённом пункте. Там сугубо идёт пехота и зачищает мирные кварталы. Но вместе с тем украинские войска складывают дом за домом своей артиллерией. Они уничтожают всю мирную инфраструктуру. Уничтожают все жизненно важные объекты. Применяют ту тактику и стратегию, которую они избрали в самом начале СВО. Они прибегают к тактике выжженной земли. Лисичанск, сейчас мы подбираемся к нему, но раскрывать оперативные замыслы командования я не имею права, поскольку это является государственной тайной», – рассказал Марочко в эфире телеканала «Россия 1».