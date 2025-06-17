Северокорейские солдаты помогут России избежать мобилизации и разобраться с Украиной – киевский эксперт

200 тысяч северокорейских солдат под видом добровольцев могут быть отправлены на войну с Украиной. Это поможет России выполнить задачи, не привлекая дополнительно мобилизованных.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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