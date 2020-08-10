Съезд Нацкорпуса: Билецкий собрался строить новую Одессу с помощью уголовников и сумасшедших

10.08.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

«Стойко держится на задних лапах. С увлечением ест селедку. В области половых органов — формирующийся мужчина. Лоб скошен и низок. Носки ему велики. Отчетливо лает «Абыр», повторяя это слово громко и как бы радостно». «Слава Украине!» — 8 августа в Одессе прошел съезд Национального корпуса.

В историческом парке, где 145 лет назад император Александр II посадил дуб, в честь чего парк и стал Александровским (и только при советской власти Шевченко), и собрались головорезы «Азова».

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— Опять в городе фашисты, — недовольно бурчали соседки, вернувшиеся из парка, где выгуливали собак. — Чуть Жулю не затоптали.

Позвонила подруга:

— Представляешь, здесь все забито этими новыми уродами в шортах и с бородами, у них футболки с трезубцами. Шли прямо за мной и обсуждали на весь парк, что «у Кыиви зныматы житло дуже дорого. Може тут дешевше?».

Ах вот оно что!

Как сообщили в пресс-службе Нацкорпуса, в съезде приняли участие делегаты со всей Украины, а также одесситы. Ну, в делегатов верю. А что касается одесситов, то зачем так примитивно палиться: одесситы не ходят в Александровский парк с дорожными сумками и в теплых куртках в жару, не достают термосы и не перекусывают с дороги, а также не спрашивают, как проехать к автовокзалу.

Но вернемся к самому съезду. Как известно, миссия борца за чистоту крови главы Нацкорпуса Андрея Билецкого, по его же словам, это «возглавить и повести за собой белые народы всего мира в последний крестовый поход за свое существование, поход против возглавляемого семитами недочеловечества». Оказалось, что и насчет Одессы у него имеются космические планы.

«Сейчас Россия меняет свою тактику, воевать России дорого. Значительно дешевле скупить все медиапространство Украины и оплатить победу на выборах прямых агентов Кремля — медведчуков, шариев, бойков. И они будут это делать, прежде всего, в культурных и экономических центрах нашей страны — Одессе, Харькове, Днепре, — заявил Билецкий на съезде. — Для пятой колонны — мы опасная сила и враги, для каждого украинца — друзья и защитники. Надо сломать ментальные заборы и показать, что национальные силы — это строители, что мы можем не только защитить Одессу, но и отстроить ее».

Позвольте, но чтобы отстраивать город заново, его сначала надо разрушить!.. Кстати, по чистой случайности, в ночь, когда в Одессе гульбанили делегаты нацистского съезда, из Городского сада был украден памятник — скульптура иудея.

Но вернемся к глобальным целям и задачам делегатов. А они заявили о своем участии в предстоящих осенью местных выборах в депутаты горсовета, представив список из двенадцати кандидатов. Для читателей, далеких от одесских реалий и не разбирающихся в сортах понаехавших в нее «бандер», поясню — каждый из этого списка считает массовое сожжение одесситов 2 мая, 2014 года не преступлением, а личной победой. А дальше уже по мелочи: уголовники, политические проститутки… Давайте, чтобы не забирать ваше время, я только один пример приведу, и ситуация окончательно прояснится.

Есть в списке персонаж по имени Сергей Братчук. В прошлом — далеком и мирном — военный журналист. Когда-то он вел политическое ток-шоу на телеканале, принадлежащем пророссийскому политику Игорю Маркову, из чего вытекало и обязательное пускание слезы на 9 Мая, и чествование ветеранов, и обвешивание себя ныне запрещенными коммунистическими символами, а главное — непримиримая борьба с пещерным украинским национализмом, что Братчук мастерски и изображал.

Но тут произошла история на уровне чуда! Знаете же вот эти рассказки из рубрики «Невероятно, но факт»: упадет, положим, человеку кирпич на голову или молния шарахнет, и он — бац! — вдруг по-английски заговорит или фальцетом запоет, или теорему Пуанкаре возьмет да и докажет! Вот с Братчуком и произошла подобная трансмутация. Аккурат после несчастного случая. Хотя, он, конечно, нечеловеческий стресс тогда пережил.

Все началось со страшного сообщения в местных СМИ десятилетней давности: по словам Братчука, поздно вечером на него напали двое неизвестных и жестоко избили: «Рваные раны, 16 наложенных хирургами швов! Наступление на свободу слова! Кто заказал журналиста?», — наперебой передавали коллеги. А сам Братчук, еле ворочая языком от наркоза, ну прямо как та голова Гонгадзе, пояснял: бандиты наносили удары профессионально, знали, что делают — точно заказ. И все бы ничего, только в пресс-службе МВД пояснили, что да — журналист находится в больнице, но травму он получил «при попытке перелезть через металлический забор». Злые языки утверждали, что он просто штанами за забор зацепился и слезть не мог, а пока карабкался, поранился, да еще и в непечатном таком месте — жопа называется…

Но факт остается фактом — с тех пор он и просветлился. То вдруг в депутаты от партии «Удар» баллотировался, то вел куртуазные беседы по телевизору с нацистами «Братства», то добровольцем в АТО отправился. А дальше и вовсе поступил в Киевскую духовную академию украинского, понятное дело, «патриархата». Я, конечно, не разбираюсь, как у ряженых принято, но сразу после зачисления в оное учебное заведение, он принялся ходить в поповской рясе и всех этих цацках, и некие ритуальные предметы в руках переносить, а порошенсковский томос почитал «за окончательную независимость Украины».

Теперь вот опять всплыл. Уже в гражданском и в кандидаты в депутаты от Национального корпуса. В качестве вишенки на торте могу добавить, что вместе с ним в депутаты от Нацкорпуса намылился и нацист-активист Демьян Ганул, о котором мы недавно подробно писали, один из участников массового убийства людей 2 мая, постоянный фигурант криминальных разборок и борец с советскими памятниками. Хотя в списках Нацкорпуса он обозначен как… зоозащитник. А чего уж там — «ломать ментальные заборы», так ломать!

И вот все там такие.

Многие считают — пусть, мол, изгаляются, за них все равно никто не проголосует. Кстати, может из-за понимания этого нацистам и понадобилось провести свой съезд именно в Одессе — хоть так нагадить. Но также понятно, что во время предвыборной кампании они вполне себе легитимно будут расшатывать политическую ситуацию в городе, осквернять мемориалы, безнаказанно избивать людей, как это случилось с Никитой Роженко в Харькове, а может и убивать. Такой вот парадокс. В правовом государстве вся эта шобла или на дурке бы лечилась, или сидела в тюрьме. Но это в правовом, сами понимаете…