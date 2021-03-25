Шансов на нормализацию отношений России с НАТО больше не осталось

25.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Североатлантический альянс лепит из России врага, чтобы сохранить единство среди членом НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил вице-спикер Совета Федерации и член комитета по международным делам Константин Косачев

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«При нынешних настроениях внутри НАТО шансов на нормализацию отношений нет. Альянс избрал Россию не просто в качестве оппонента и врага, а инструмента, который позволяет сохранять единство рядов альянса и обеспечивать нарастающее финансирование программ. Это главная линия США и ее ближайших союзников, которой вынуждены подчиняться остальные страны ЕС», – сказал Косачев «Известиям».

Он убежден, что вне зависимости от происходящего в реальности страны НАТО всегда будут искать какие-то проблемы и привязывать их к РФ, что нужно исключительно для создания образа внешнего врага.

Также вице-спикер Совета Федерации полагает, что Совет Россия–НАТО будет оставаться замороженным до тех пор, пока у альянса не произойдет переоценка своих задач и отношений с Мосвой.

Напомним, что в ходе проходившего в Брюсселе двухдневного заседания Совета глав МИД стран-членов НАТО Столтенберг отметился рядом антироссийских заявлений. Так, он утверждает, что «Россия усиливает агрессивное поведение за ее пределами» и пообещал ответ НАТО на рост военной силы РФ от Кавказа до Арктики.

Также генсек НАТО заявил о возрастании ракетной угрозы со стороны России, кибератаках, экономических действиях и так далее.

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