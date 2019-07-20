Шарий допустил ошибку, но получит миллион долларов

20.07.2019, Киев, Владимир Гладков

«Партия Шария» смогла бы претендовать на прохождение в Верховную Раду, если бы заявила о своем участии в выборах на несколько месяцев раньше.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интересная здесь «Партия Шария», интересный проект, если бы стартовали раньше, после Нового года, сейчас были бы на месте «Голоса». Думаю, что влезли бы на место «Голоса». Но времени не хватило», – считает эксперт.

«Партия Шария» – это «зародыш ещё одного интересного проекта в этом политическом сегменте», полагает Бортник.

«Думаю, сейчас им придётся бороться за двухпроцентный барьер. Напомню, что 2% в Украине дают госфинансирование – это где-то миллион долларов в год, в среднем, это немаленькие деньги, за эти деньги можно худо-бедно содержать ключевые партийные структуры», – заметил эксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в Киеве заявили, что «Партия Шария» получает финансирование от харьковского экс-регионала Владимира Кацубы.