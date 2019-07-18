Киевский журналист рассказал о спонсорах Шария

18.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Известный политический видеоблогер Анатолий Шарий, принимающий участие в парламентской избирательной кампании на Украине, получает финансирование от харьковского экс-нардепа от «Партии регионов» Владимира Кацубы.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал переехавший из Донецка украинский журналист Владимир Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Грантоеды из «Движения «честно» обнародовали информацию, что так называемая «Партия Шария» финансируется никому не известными жителями Харьковской области, которые не отвечают на телефонные звонки и никак не комментируют свою связь с этой, с позволения сказать, «политической силой».

А что же в этом удивительного, если «Партия Шария» – это семейный избирательный проект харьковской семьи Кацуб: нынешнего народного депутата Украины Владимира Михайловича Кацубы (впервые был избран нардепом в 2012 году от «Партии регионов»), его старшего сына Сергея Владимировича Кацубы (бывший заместитель НАК «Нафтогаз Украины», вместе с отцом в 2012 году был избран народным депутатом от «Партии регионов») и младшего сына Александра Владимировича Кацубы (после избрания Сергея Кацубы народным депутатом унаследовал должность брата в НАК «Нафтогаз Украины»)?

Собственно, движущей силой «Партии Шария» является младший Кацуба, Александр Владимирович, 1986 года рождения, который с июня 2016 до марта 2017 провел в обществе социально близких в Лукьяновском СИЗО и вышел на свободу, договорившись с нынешним заместителем генпрокурора Сергеем Кизем.

В соответствии с соглашением с прокурором Кацуба уплатил в бюджет 100 млн. грн. на возмещение убытков, причиненных хищением средств государственного бюджета. Сколько осело в карманах предприимчивых прокуроров – неизвестно.

Но, очевидно, что деньги у Кацубы еще остались, и он может себе позволить ради развлечений нанять диктора Ютуба Шария, купить документы псевдо-партии «Объединенная Украина», 6 июня 2019 переименовать ее в «Партию Шария» (партия, конечно, также зарегистрирована в Харькове) и гонять Петра Порошенко с помощью красных воздушных шариков, как борзые зайца», – рассказал Бойко.

При этом, по словам журналиста, спонсор Шария использует карманную партию для покрывательства своей жены, которой грозит тюремный срок.

«Одно только непонятно – зачем Александр Кацуба включил в список «Партии Шария» под №11 свою жену Гузенко Татьяну Александровну, с которой Кацуба фиктивно развелся в связи с уголовным преследованием и возможной конфискацией имущества, и под №14 – свою мать Гордиенко Наталью Ивановну? Неужели он действительно решил, что эта, так сказать, «партия» пройдет в парламент?

Впрочем, судя по тому, как сейчас Кацубу разводят на деньги его политтехнологи, уверяя что «партия Шария» наберет не менее 10%, он, действительно, потерял связь с реальностью», – отметил он.

Кроме того, Бойко рассказал о новом способе «заработка» известного видеоблогера.

«Кстати, о господине Шарие, которого Кацуба нанял, типа, управлять своей «партией».

До недавнего времени Шарий жил с того, что работал диктором в медиа-проекте, созданном из щедрот Андрея Клюева. Но в последнее время Шарий стал зарабатывать самостоятельно. В частности, я читал его переписку с одним нынешним народным депутатом, который заказал Шарию прочитать какой-то текст на Ютубе за 15 тыс. долларов и сделал предоплату в размере 50%.

Вскоре депутат поинтересовался, когда будет выполнен заказ. В ответ Шарий прислал ему письмо, объяснив, что всякое х*йло не должно донимать его, великого Шария, своими письмами и требовать обратно деньги.

Поэтому я беспокоюсь, что партия Кацубы может остаться без лидера – если Шарий и дальше будет «кидать» заказчиков на деньги, то ему просто отобьют голову…», – резюмировал журналист.