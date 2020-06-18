Шарий: Герой или обманщик? – комментаторы спорят об итогах потасовок с нацистами

18.06.2020, Киев, Михаил Рябов

Видеоблогер и новоиспеченный лидер партии своего имени Анатолий Шарий объявил сбор сведений о нацистах, нападавших на его сторонников после окончания митинга в Киеве за отставку Владимира Зеленского.

Некоторых из боевиков удалось идентифицировать по записям с митинга возле президентского офиса и из метро, где нацисты нападали группами на членов партии Шария, расходившихся с акции.

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Тем временем, комментаторы спорят о том, как оценивать акцию партии Шария в центре Киева с требованием отставки Зеленского, которую пытались сорвать нацисты под предлогом того, что манифестация собирается «на деньги Кремля».

«Шарий – феномен в том смысле, что он первый кто смог сетевой аккаунт преобразовать в реальную политическую силу… Притом понятно, что в него вложились, что за него, вероятно, договорились с украинскими силовиками, все понятно. Но сначала он много лет на этот результат работал. Молодец! К слову вкладываться нужно в такие проекты, внутри которых заложен сам по себе вектор развития. А не в мертвые постные лица медведчуковских партий», – рассуждает экс-депутат горсовета Одессы Игорь Димитриев.

«Как ни относись к Шарию, но сегодня он и его сторонники сделали то, на что даже не намекали условно пророссийские политики, которых в России привечают в самых высоких кабинетах. Можно сколько угодно славословить в телеэфирах и соцсетях, а можно взять и отжать у радикалов улицу. Причем вполне успешно, по ходу, отбиваясь от нападок нациков. Обиженки отлавливали шариевцев в метро по одному, нападая со спины (первое видео), а те с дрынами врубали ответку (второе видео). Просто праздник какой-то! Когда в последний раз кто-то в открытую давал националистам отпор на их территории? Вот она – реальная политика, а не вот это вот все», – пишет в своем блоге военкор Александр Коц.

«В целом согласен. Одно уточнение. Сегодня на Украине нет пророссийских политиков. Даже условно. Даже те, кто очень стараются натужно изобразить дружбу с Москвой и любовь к России, таковыми не являются совершенно. Они как казачьи атаманы времен Руины. Пророссийские, пока из Крыма или Варшавы больше не предложили», – уточняет российский телеведущий Андрей Медведев.

А вот покинувший Киев тележурналист Максим Равреба настроен скептически.

«Я не ожидал, что среди вас окажется столько восторженных, которые видят то, что хотят видеть. Обычная массовка для митинга, с внутренней охраной внушила вам такой восторг?» – пишет Равреба.

Он считает, что конфликт нацистов с партией Шария был «постановой», конечной целью которой являлась демонстрация того, что при Зеленском, в отличие от времен Петра Порошенко, противников власти с ходу не «закатывают в асфальт».

«Им разрешили митинговать и гарантировали неприкосновенность. Такие вещи оговариваются заранее, под гарантии. И договаривался не Шарий… Вас разыграли, ребята. Нужны были картинки в СМИ, что на Украине без Пороха все жуки-пуки. Цель достигнута. Зельц молодец. И помог ему в этом Толя. Шарий ничем не командует и ничего не решает. Это не он все устроил. Шарик – это кукла. Для отвода глаз. Отвлекашки, в то время, как бабло делится и пилится. А русское и советское и дальше будут давить. Ибо Шарик антисоветская гнида», – безапелляционно заявляет Равреба.

«Он такое же пустое место, как и Зельц. Высшего образования нет и не было никогда. Считает до трех, на пальцах. Про Жилищный кодекс не знает, только про ту часть Уголовного, в которой засветились эти чистые глаза, уверенный взгляд и медальный профиль. Но Зельц куда известнее, богаче, успешнее. Шарик не волшебник. Попав во власть, он станет скотиною и говном. Он и так не шоколадная конфета. А уж превращение людей в скотов под влиянием власти я наблюдал еще в армии. Вот что по-настоящему волшебно. Ничего-то вы не поняли. Ничему не научились», – резюмирует автор.