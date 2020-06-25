Шарий и нацисты. Война или договорняк?

25.06.2020, Киев, Александр Александровский

Не прошло и шести лет — и об «азовском» движении снова заговорили как о террористах. Нацкорпус объявил «сафари» на активистов партии Шария. И угрозы о повсеместных расправах над политическими противниками были не голословными. Нападения произошли в нескольких городах, как только «шариевцы» вернулись с киевской акции, которую 17 июня проводили под офисом президента.

И вот в ночь на 25 июня в Харькове едва не убили Никиту Роженко, координатора партии Шария. Парень в реанимации, у него перелом носа и черепно-мозговая травма.

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С утра Анатолий Шарий написал в своем Телеграмм-канале: «Ночью. В Харькове. По голове битами. Только что узнал. Парень, что вел колонну в Киеве. Все, Нацкорпус и Офис президента решились на убийство. Выжил чудом. В реанимации борются за жизнь».

Позже он сообщил и другие подробности: «Никиту добивали, у него из головы извлечены осколки бутылки, его тупо убивали. Чтобы убить».

В соцсетях сегодня много фотографий с жестоко избитым Никитой. В том числе в комментариях на страницах президента Зеленского. Правда, бдительная обслуга заботливо убирает с президентских пабликов нежелательные сообщения возмущенных людей и снимки пострадавшего.

За пару часов до нападения Никита Роженко написал заявление об угрозах со стороны главы штаба Нацкорпуса Жорина и лидера харьковской организации этой нацистской группировки Немичева.

Оперативным реагированием на это заявление полиция могла бы предотвратить преступление. Но в функции аваковской «реформированной полиции» не входит предотвращение преступлений против людей неугодных взглядов и оппозиционных партий. Она реформировалась для того, чтобы содействовать таким преступлениям или, в лучшем случае, закрывать на них глаза.

Нападение на Никиту Роженко — просто показательный пример, как полиция закрывает глаза на преступление и прикрывает нацистов.

Во-первых, происходило всё на улице Веснина, напротив отдела стратегических расследований Национальной полиции, в непосредственной близости от Следственного управления Нацполиции Харьковской области.

Во-вторых, сам факт, что парня забивают битами после соответствующих угроз главарей штурмовиков (между прочим, аваковских выкормышей), а полиция квалифицирует это как хулиганство, — свидетельствует о многом: и об умственных способностях, и профессиональных качествах, и об откровенном цинизме «реформированных» полицейских.

Конечно же, Шарий абсолютно правильно говорит о покушении на убийство.

И так же верно он называет Нацкорпус Билецкого — террористической организацией. «Это открыто действующая на территории Украины террористическая организация, имеющая полное содействие властей в виде офиса президента и Зеленского в частности», – заявил Шарий в эфире одного из телеканалов.

Всё так и есть. У нас нет сомнений в том, что это террористическая организация. Причем террористической она стала еще задолго до того, как Билецкий создал Нацкорпус. Я не зря начал с упоминания «азовского» движения, а не Нацкорпуса. Нет сомнений и в содействии офиса президента, и Зеленского.

Но есть другие сомнения. Есть повод задуматься над некоторыми нюансами медийного, а потом и политического проектов Шария. И есть необходимость напомнить историю террористической организации, возглавляемой «белым вождем» Андреем Билецким. Ведь терроризировать сограждан она начала не в 2020 году.

Свои первые убийства боевики «Патриота Украины» и Социал-национальной ассамблеи (потом они составили костяк «Азова») совершили весной 2014 года. А сегодня они пришли за активистами партии Шария.

Один из сегодняшних роликов Анатолия Шария называется «У президента появился свой отряд убийц». В том-то и дело, что появился этот отряд очень давно. Действовал он и при этом президенте, и при Порошенко, и при Турчинове. И его деятельность в те годы не вызывала особого общественного негодования (если брать не условных «ватников»). Хотя отряд нацистский, а деятельность его — действительно террористическая. С 2014 года она происходила под носом у всех глав СБУ: Наливайченко, Грицака, Баканова…

Вспомним расстрел на улице Рымарской в Харькове 14 марта 2014 года. В марте штурмовики Билецкого из «Патриота Украины» и СНА терроризировали антимайдановцев, стоявших лагерем под памятником Ленину. За неделю до трагических событий на Рымарской нацисты в центре города подъехали на «Фольксвагене» к нескольким защитникам памятника и напали на них: обстреляли из травматов и избили.

А 14 марта «патриоты» во главе с «белым вождем» на том же микроавтобусе появились под памятником. Антимайдановцы узнали «Фольксваген» и штурмовиков. Вспыхнул конфликт. Поскольку под памятником находилось довольно много защитников, штурмовики Билецкого удрали, протаранив ограду. За ними бросились в погоню антимайдановцы.

Нацисты приехали к своему офису на Рымарской и укрылись там. Когда догонявшие их харьковчане попытались войти в подъезд, боевики открыли огонь по безоружным преследователям. От огнестрельных ранений погибли молодые антимайдановцы — харьковчанин Артем Жудов и днепропетровец Алексей Шаров. Нацисты также тяжело ранили милиционера, пытавшегося войти в подъезд.

Чем всё закончилось, известно. Боевиков, засевших в офисе, доставили в разные отделения милиции. А потом благополучно отмазали. Ни Билецкий, ни его подельники не понесли наказания за убийство двоих ребят и покушение на убийство милиционера.

Украинские СМИ и политики разгоняли тогда сказочную версию о пророссийских боевиках, напавших на мирных майдановцев и разгромивших организацию «Просвита». Я знал погибших ребят. Никакой агрессии в них не было. Алексей куховарил в лагере под памятником. 19-летний Артем был добродушным парнем. Запомнился тем, что незадолго до трагических событий чуть не угодил под машину автомайдана возле памятника — его вытащили буквально из-под колес.

Преступление нацистов осталось безнаказанным. «Патриот Украины» и Социал-национальную ассамблею приспособили под нужды майданного режима. Сначала они ходили в статусе «черных человечков». Потом стали батальоном и полком «Азовом», подчиненными министра внутренних дел Авакова.

С 2014 года за «Азовом» тянется шлейф военных и уголовных преступлений.

После того, как Билецкий создал общественные движения «Национальный корпус» и «Национальные дружины», лидеры и активисты этих организаций часто мелькали в видеороликах Анатолия Шария. Был на его канале даже цикл интервью с идеологами «азовского» движения.

Мы долгое время наблюдали, как Шарий разоблачал такие нацистские организации как С-14, однако при этом давал вполне нейтральные видео с акциями «Национальных дружин» против застройщиков и т.д. Видеоблогер абсолютно по делу размазывал нацистов Карася и Корчинского, упоротых активистов разных мастей. Но до весны 2020 года никогда не замахивался на «азовцев» Билецкого и Коротких.

Более того, корреспонденты Шария брали комментарии у «белого вождя». Прошлогодние акции Нацкорпуса против Свинарчука и Порошенко подавались с некоторой симпатией…

Резкая перемена в отношениях Шария с «азовским» движем в последние месяцы у кого-то вызвала подозрения в договорняке: дескать, нападения активистов Нацкорпуса на автопробеги партии Шария 9 мая подкачивают рейтинг этой партии и т.п. Сегодня злопыхатели могут говорить и о том, что Шарию выгодны нападения на его людей. Сравнивают ситуацию с избиением Тани Черновол и «ухом Булатова» времен зимы 2013-14 года.

Я не собираюсь присоединяться к этим мнениям и участвовать в этих спорах. Всё же Шарий не производит впечатление человека, который способен на такие договорняки и подставы. Хотя запредельный цинизм сегодняшней политики предполагает и подобные сценарии. Я хочу лишь указать уязвимые места в сегодняшней общественной деятельности и партийном строительстве, которыми занят Анатолий Шарий.

Если видеоблогер долгое время придерживался нейтралитета или был лоялен по отношению к «азовцам», то, наверное, сегодня есть смысл посыпать голову пеплом и честно признаться себе и своим зрителям, сторонникам, что испытывал некие неоправданные иллюзии на счет этих деятелей.

Кроме того, скептикам важно было бы убедиться в том, что Шарий побил горшки с «Азовом» не постановочно, а на самом деле. Мы привыкли видеть гневного Шария, защищающего своих журналистов и сторонников от нацистов Карася, Корчинского, Регора. Увидим ли мы праведный гнев Шария в отношении Билецкого? Ведь «белому вождю» можно и нужно предъявить гораздо больше, чем всем корчинским, мазурам, регорам, карасям, вместе взятым.

Или, например, были в харьковском «азовском» движе (наверное, и сейчас там же) такие братья Яковлевы. Один из них со своими стримами даже мелькал в роликах Шария. Вплоть до того, что делал какие-то сюжеты для Шария о продаже земли. Дело хозяйское. Тем действительно была важная. И Шарий выступал против продажи земли. И Нацкорпус якобы тоже выступал против этого…

Но однажды мы увидели видео от Яковлевых, где они на платформе метро наезжают на вышедшего из СИЗО антимайдановца «Топаза» (Кромского). В этом словесной перепалке звучат слова «Топаза» о ребятах, убитых на Рымарской. Кто-то из Яковлевых отвечает ему: «Мы уже за это понесли наказание». Вот здесь интересно. Когда и кто понес наказание за убийства на Рымарской? Был суд? Был приговор?

Вернемся к противостоянию партии Шария с Нацкорпусом. Интересно, на чьей стороне сейчас братья Яковлевы, сотрудничавшие с каналом Шария?

Может, пора и Анатолию Шарию провести собственное расследование, сделать собственные передачи о первых жертвах Билецкого и его подельников на Рымарской?

Говорить о серьезном политическом замахе партии Шария мы сможем тогда, когда ее лидер восстановит всю логическую цепочку. Расстрел будущими «азовцами» мирных людей на Рымарской 14 марта 2014 года был первым шагом к тому террору, который развязан тем же преступниками сегодня против партии Шария.

Нам бы действительно хотелось, чтоб Шарий всерьез выступил против Нацкорпуса. То есть всеми своими возможностями и ресурсами добивался бы запрета нацистской и террористической организации. Не нам ему подсказывать дорожную карту для этого.

Но если всё всерьез, то мы должны увидеть на канале Шария честные расследования о расстреле на Рымарской, о нападении «азовцев» на инкассаторов, о том, как и кто замял эти дела. После ограбления инкассаторов была даже попытка штурма базы «Азова» сбушниками. Но потом как-то всё замялось… Может, пора разобраться?

Наверное, невозможно быть последовательным в политике. Но можно быть последовательным в базовых жизненных принципах. И при этом не закрывать глаза на первопричины, на первые и все последовавшие потом преступления, совершенные «азовцами».