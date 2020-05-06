Шарий и Портнов станут могильщиками Зеленского – политолог

06.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Главным конкурентом президента Владимира Зеленского на следующих выборах главы государства может стать бывший замглавы администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, а конкуренцию партии «Слуга народа» составит политсила блогера Анатолия Шария.

Об этом в эфире интернет-канала InterVizor заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Золотарева, Портнов имеет президентские амбиции и «боеспособную» команду при небольшом количестве ресурсов.

«По итогу этих событий с карантином будет оформляться реальная оппозиция. Обратите внимание, как активизировался Портнов. По сути, на основе его команды может быть сформирована реальная внепарламентская оппозиция, которая на следующих выборах может стать властью. Портнов демонстрирует при небольших ресурсах достаточно активную и эффективную политику. Именно позицию. Она нравится, не нравится, но это позиция, с которой и его оппоненты вынуждены считаться.

Поэтому есть политика симуляции активности, есть политика эффективная. КПД действий Портнова достаточно высок. Посмотрите, он доставил неприятностей экс-президенту больше, чем ГБР и ГПУ вместе взятые… Портнов четко дистанцировался от «зеленых», причем, буквально ленинскими лозунгами – «никакой поддержки «зеленым», четкая позиция».

[Экс-глава офиса президента]Андрей Богдан, он, конечно, любит троллить, но он говорит, что таким ходом во втором туре на следующих выборах будут состязаться Зеленский и Андрей Портнов», – заявил Золотарев.

Эксперт также считает, что грядущая осень с запланированными на октябрь местными выборами будет достаточно «горячей», когда устоявшиеся политические партии достигнут своего электорального порога, и начнется спрос на «новые лица».

«Осень может быть очень жесткой и горячей. Я предупреждаю и команду президента о том, что потихонечку вас начинают дожимать. Да, рейтинги, особенно те, которые КМИС опубликовал, они успокаивают, говорят о том, что все хорошо, все управляемо, но посмотрите, я не буду перечислять кто, сколько получил, есть ряд моментов.

Прежде всего, что должно насторожить Зеленского и его команду – этот навес в 30-40% неопределившихся. То есть те, которые разочаровались в той же «Слуге народа» и ищут уже другие политические силы. Да, за Зеленского по-прежнему 42% КМИС показал – тех, кто еще верит в Зеленского-Голобородько. А политически активный электорат потихонечку начинает расползаться по кланам.

С другой стороны что еще происходит – активная минусовка со стороны «Евросолидарности» и «За життя» на каналах, принадлежащих Порошенко и Медведчуку, – да, они достаточно эффективно минусуют Зеленского и «слуг», но они, скорее, работают не на себя, а на новые политические проекты, которые придут. Эта минусовка не приносит того электорального эффекта ни «Евросолидарности», ни «За життя».

То есть копеечный прирост в рамках статистической ошибки, но реального роста нет. Вот, доест Порошенко «Голос» и упрется в потолок. А с другой стороны, по-прежнему запрос уже на новых «новых». Обратите внимание, партия Шария, которая в 19-м году преподнесла всем сюрприз – никто не давал рейтинга, а она подтянулась, рванула по ходу выборов, – сегодня кандидат №1 на проход в Верховную раду…

Запрос на падение рейтинга «слуг народа» будет конвертироваться в поддержку таких вот, когда разочаровавшийся электорат будет уходить к тому же Шарию», – считает политолог.