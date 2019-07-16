16.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
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Шарий может повторить судьбу Витренко

Партия Анатолия Шария может преодолеть проходной барьер на выборах в Верховную Раду, однако её результат, всего скорее, «срежут» путём фальсификаций при подсчете голосов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Денис Гаевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, у партии Шария есть неплохие шансы преодолеть 5%-ный барьер. Наибольшим риском я вижу, что их могут обсчитать на уровне комиссии», – считает Гаевский.

С ним не согласился присутствующий на пресс-конференции политолог Валентин Гайдай, назвав данные о высокой популярности Шария слишком оптимистическими.

Ранее политолог Михаил Погребинский заявлял, что проект Шария может финансироваться окружением олигарха Рината Ахметова, в частности, днепропетровским депутатом Александром Вилкулом.

Сам Шарий отвергал эти сведения, утверждая, что они распространяются представителями партии Виктора Медведчука.

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