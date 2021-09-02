Шарий о визите Зеленского: «США применили схему «нахлобучь лоха»

Новости Украины

Заявление по итогам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена писалось в белом доме, поскольку там опасались очередных фейков со стороны Киева

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Комсомольской правде» заявил признанный в ЕС политическим беженцем популярный видеоблогер и журналист Анатолий Шарий, являющийся также на Украине лидером партии, носящей его имя.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Он объяснил, почему Байден и Зеленский не стали общаться с прессой, а ограничились совместным заявлением по итогам встерчи.

«Такое бывает. Но то, что они решили выложить заявление по факту встречи, значит только одно – что писать его будут в Белом доме. Они не хотят, чтобы Зеленский и его окружение вставили туда очередной фейк, что их позвали в НАТО», – сказал Шарий.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», офис Зеленского приписал Байдену слова об Украине и НАТО, которые тот не говорил.

Также собеседник издания он затронул тему предстоящей выдачи Украине трехмиллиардного кредита .

«Дали три миллиарда под непонятные условия (народу Украины их вообще никто не озвучил), главное из которых — выдача под покупку американского экспорта. Я это вижу, как схему «нахлобучь лоха». Такое было с поставками французской техники, британских кораблей. Они дают свой же кредит на свои же товары. Великолепная схема, когда ходит по миру лох, с протянутой рукой, ему все одалживают денег, чтобы он покупал товары», – резюмировал Шарий.