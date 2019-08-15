Шарий объявил рупоры либерастов «нормальными СМИ»

15.08.2019, Москва, Михаил Рябов

Новоиспеченный лидер политической партии и видеоблогер Анатолий Шарий считает,что Владимиру Зеленскому стоило бы разрешить работу на Украине «нормальных СМИ» вроде оппозиционного либерального российского телеканала «Дождь», радио «Эхо Москвы» или «Новой газеты», оказывавших ранее информационную поддержку украинским диверсантам и оспаривавших законность воссоединение Крыма с Россией.

«…Насколько я знаю, Зеленский абсолютно не против, чтобы умеренно не упоротые СМИ были представлены в Украине, что, в принципе, я тоже считают вполне нормальным. Он называл ряд СМИ, он называл «Эхо Москвы», «Новая газета», «Дождь» и «Коммерсант». Как по мне – нормальные СМИ, и почему бы им не быть представленными в Украине?» – сказал Шарий в эфире «Эхо Москвы».

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Напомним, что ранее в соцсетях разгорелся скандал вокруг старой записи Шария в блоге, где он уверял, что смог бы обеспечить успешную украинскую пропаганду для возвращение контроля Киева над Крымом. Впоследствии это высказывание блогер удалил.

«Россияне, не радуйтесь. Я считаю Крым украинским и уверен, что когда-нибудь у власти в моей стране окажутся люди, достаточно умные для того, чтобы сделать жизнь на «материке» такой, что крымчане сами захотят стать украинцами и вернуться.

А также в Украину начнут проситься жители приграничных с Украиной областей, они начнут говорить по-украински, и Киев вынужден будет защищать их право на самоопределение.

Также молите Бога, чтобы я не стал курировать украинские СМИ и «Министерство информации», потому что тогда вместо хуторских рогульков, рассказывающих нелепые басни на завалинке, мир увидит бездушных профессиональных боксёров, укладывающих информационного противника в нокаут одним ударом», – писал Шарий в удаленном сообщении.