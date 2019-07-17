Шарий переплюнул Поплавского

17.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

На внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля, в Верховную раду проходят четыре политические силы.

Таковы данные соцопроса, проведенного с 3 по 10 июля Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и центром «Социальный мониторинг».

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Согласно этим результатам, 42,5% определившихся со своим выбором и намеренных прийти на избирательные участки намерены проголосовать за партию «Слуга народа», 15,1% – за «Оппозиционную платформу – За жизнь», 8,1% – за «Европейскую солидарность», 7,6% – за ВО «Батькивщина».

Примечательно, что рейтинг партии «Голос», созданной пецом Святославом Вакарчуком, опустился ниже пятипроцентного проходного барьера и составляет 4,8%.

На грани прохождения также «Гражданская позиция» (4,8%) и «Сила и честь» (4,6%).

Отметим, что никаких шансов, как показывает социология, нет у объединенных украинских националистов из «Свободы», «Правого сектора» и «Национального корпуса, которые набирают лишь 2%. Чуть выше – 2,3% – результат «Оппозиционного блока – Партии мира и развития», близкого к олигарху Ринату Ахметову.

Не оправдались прогнозы некоторых экспертов на уверенное прохождение в парламент партии видеоблогера Анатолия Шария, которая набирает лишь 1,4% голосов, на десятые доли процента опережая следующую за ней Аграрную партию во главе с депутатом ВР, «поющим ректором» Михаилом Поплавским.