Шарий снимает электоральные сливки со своего запрета- политолог

04.07.2019, Киев, Максим Карпенко

В ситуации со снятием с выборов кандидата в депутаты Верховной рады, блогера Анатолия Шария выигрывает только он сам. Власть создала ему дополнительный пиар, а сторонникам блогера – повод для того, чтобы лишний раз поддержать его партию.

Об этом в своем видеоблоге заявил политолог Александр Семченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Семченко, теперь партия Шария имеет больше шансов пройти в парламент, причем впервые в истории Украины политсила может получить больше мест в парламенте, чем количество кандидатов, имеющихся в ее списке.

«Кто в этой ситуации выигрывает? В этой ситуации выигрывает, как ни смешно, Анатолий Шарий. Если до этого скандала шансы списка партии Шария я лично рассматривал как такие, что может пройти, а может и не пройти, то сейчас, я думаю, он пройдет. Более того, возникнет очень интересная ситуация в стране, когда партия получит больше голосов, чем у нее есть кандидатов в депутаты.

Я напомню, что список Шария – это всего лишь 31 кандидат. Это примерно 8-9% голосов избирателей. Вот, если наберет 8%, то 31 кандидат пройдет, а если наберет 9%, то уже 33-34. А у Шария в списке всего лишь 31. Очень интересная ситуация сложится, действительно потрясающая», – заявил Семченко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Центризбирком вечером в среду снял с выборов в Анатолия Шария и Андрея Клюева, бывшего чиновника администрации Виктора Януковича. Решение принято на основании того, что оба не проживали на территории Украины на протяжении последних пяти лет.

ЦИК Украины таким образом поступил вопреки вердикту Верховного суда, который накануне установил, что нет доказательств официального выезда Шария и Клюева за границу, а потому они могут участвовать в выборах.