Шарий сбросил маску. «Всегда работал и работает на Украину»

09.09.2022  15:13 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Проституция, Украина
Новости Украины

Осевший в Испании украинский блогер и политик Анатолий Шарий после реверансов в адрес украинских СМИ разразился критикой в адрес российского руководства на фоне отступления войск РФ в Харьковской области.

Шарий похвалился, что на суде, который разглядывал возможность его депортации на Украину по запросу Киева, он объявил, что осуждает Владимира Путина и не поддерживает спецоперацию.

Осевший в Испании украинский блогер и политик Анатолий Шарий после реверансов в адрес украинских...

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«На суде в Литве я назвал Путина – преступником, а войну – преступной. Сегодня убеждаюсь в том, что был прав. Если ты слабак и тряпка с немощным подобием армии, которая способна только на парады, то нечего было начинать войну. Просто сиди у себя в Геленджике и надувай щеки», – злорадствовал Шарий.

Журналист ВГТРК Андрей Медведев считает ситуацию с Шарием еще одним доказательством того, что к так называемым украинским «адекватникам» нужно относиться с осторожностью.

«Коллективный Шарий-Монтян и прочие украинские как бы умеренные и как бы разумные лидеры общественного мнения/политики, которые говорят, вроде бы правильные слова про ситуацию на Украине и местами даже критикуют тамошнюю власть, это всего лишь инструмент воздействия.

Они что-то местами неплохо говорят про Россию, говорят, что киевская политика – это ужас, что власть на Украине сама довела страну. И все это убаюкивает в первую очередь русских слушателей и зрителей.

А потом, в один нужный момент, они все резко включаются по команде кураторов в повестку и формируют один нарратив в моменте – «Изюм окружен», «Русские в котле», «Балаклея освобождена».

Они все однозначно всегда работали и работают на Украину. Они плавят мозги миллионам русских людей.

Это так работает. Это мятежвойна,  в которой Украина лишь инструмент. Но инструмент внутри себя весьма осознанный. Национально ориентированный. И потому очень опасный. Как и элементы этого инструмента, такие как Шарий», – прокомментировал Медведев.

Военный корреспондент Юрий Котенок обратил внимание на то, что Шарий помогает сеять панику – в качестве примера он привел ложное сообщение об «окружении укронацистами Изюма».

«К сожалению, Шарий уже давно превратился в еще один инструмент ЦИПСО, вне зависимости от того, осознает он это или нет. Вступать в данном случае в дискуссию — это то же самое, что спорить с постами Гордона, Арестовича или Фейгина», – считает Котенок.

Аналогично на дезинформацию Шария указывает и работающий в Харьковской области военкор Герман Куликовский.

«Шарий выдал желаемое за действительное заявив, что Изюм окружен. Это не так, город на данный момент сохраняет устойчивую связь с большой землей, наша артиллерия продолжает активно работать, превращая в навоз побратимов Шария… Сражение еще далеко не только от завершения, но даже не подошло к своей кульминации», – заверил автор.

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