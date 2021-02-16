Шарий – «украинский Навальный»? Как бы не Ассанж!

16.02.2021, Киев, Михаил Рябов, Игорь Петров

Новости Украины

Сочувствующие Анатолию Шарию киевские Telegram-каналы, комментируя сегодняшнее известие о возбуждении СБУ уголовного дела против блогера, поспешили предречь ему роль «украинского Навального».

Однако опрошенные «ПолитНавигатором» эксперты такой прогноз оценивают скептически.

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Владимир Корнилов, политолог:

«Это смотря что называть «Навальным». Если речь идёт об организации акций протеста, то надо понимать существенную разницу: в России Запад поддерживает их, а на Украине будет поддерживать их самое жестокое подавление.

Будем надеяться, что хотя бы не дойдёт до экстрадиции Шария из ЕС на Украину. Тогда впору будет спрашивать, будет ли Шарий украинским Ассанжем».

Константин Кеворкян, публицист, экс-депутат горсовета Харькова:

«Я полагаю, в случае Шария речь идёт не столько о конкретном человеке, сколько о борьбе с альтернативным пониманием всего происходящего на Украине с 2014 года. Власть тревожит массовое разочарование результатами Майдана. Недаром Анатолию инкриминируют высказывания типа «гражданская война», «государственный переворот», «колония Запада». Мол, только русский пропагандист может назвать фуфло — фуфлом.

Сейчас на Украине начинают кучно бороться со всеми нарративами, которые воспринимаются режимом как антимайданные: например, фракции «Голос» и «ЕС» вносят в Раду проект, призванный пресекать высказывания о госперевороте или гражданской войне — как российскую пропаганду. А журнал «Украинский тыждень» публикует программную статью, требующую таки безжалостно бороться с «внутренними врагами», употребляющими словосочетания «гражданская война», «государственный переворот», «внешнее управление».

То есть Шарий выступает даже не как человек, а как живой и значимый символ альтернативной информационной концепции, которая противостоит промайданной пропаганде.

Ну и, разумеется, прикладные политически «задачи». «Партия Шария» удачно выступила на местных выборах и вполне успешно обживается в электоральной нише, которую планировали за собой удерживать «Слуги народа».

Учитывая падающий рейтинг Зеленского и его партии, зачистка Шария — а заодно и паралич ОПЗЖ — являются для Зеленского важным условием выживания.

Однако результат подобных гонений, возможно, станет для гонителей несколько неожиданным. В один миг Шарий превратился фактически в главного оппозиционера — причём оппозиционера, на которого очень сложно надавить: у него на Украине нет промышленных активов, семьи, недвижимости. Они своими руками сдали ему козырные карты.