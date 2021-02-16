Подпишись на рассылку
16.02.2021, Киев, Михаил Рябов
 
Дзен, Политические репрессии, Украина
Просмотров:

Чёрная неблагодарность: Зеленский натравил СБУ на Шария

Новости Украины

Служба безопасности Украины сегодня официально сообщила об обвинении живущего в Испании блогера и новоиспеченного политика Анатолия Шария в государственной измене. По этой статье уголовного кодекса предусматривается наказание до 15 лет тюрьмы.

Шарию заочно также выдвинуто обвинение в «нарушении равноправности граждан, зависимо от их расовой, национальной принадлежности» (очевидно, за старый ролик блогера с критикой галичан) – по этой статье наказание может быть до 5 лет ограничения свободы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Ирония заключается в том, что Шарий совсем недавно сыграл значительную роль в работе на обрушение рейтинга Петра Порошенко и победу Владимира Зеленского на президентских выборах.

Сейчас партия Шария, которая добилась представительства депутатов в ряде областей, является одной из сил, оттягивающих голоса избирателей у теряющей популярность партии Зеленского.

Этим, а также очевидной работой Шария в связке с политсилой Виктора Медведчука могут и объясняться репрессии СБУ.

Напомним, сам Шарий неоднократно заявлял, что не является пророссийским политиком.

Так, Шарий ранее заявлял, что ему «жаль уплывшего Крыма» и даже предлагал свои рецепты возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. Так, он пообещал жителям России, что при помощи умелой пропаганды можно оторвать от РФ не только Крым, но и другие российские регионы, граничащие с Украиной. Впрочем, потом он удалил этот пост в «Faceboоk».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть