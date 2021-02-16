Чёрная неблагодарность: Зеленский натравил СБУ на Шария

16.02.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Служба безопасности Украины сегодня официально сообщила об обвинении живущего в Испании блогера и новоиспеченного политика Анатолия Шария в государственной измене. По этой статье уголовного кодекса предусматривается наказание до 15 лет тюрьмы.

Шарию заочно также выдвинуто обвинение в «нарушении равноправности граждан, зависимо от их расовой, национальной принадлежности» (очевидно, за старый ролик блогера с критикой галичан) – по этой статье наказание может быть до 5 лет ограничения свободы.

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Ирония заключается в том, что Шарий совсем недавно сыграл значительную роль в работе на обрушение рейтинга Петра Порошенко и победу Владимира Зеленского на президентских выборах.

Сейчас партия Шария, которая добилась представительства депутатов в ряде областей, является одной из сил, оттягивающих голоса избирателей у теряющей популярность партии Зеленского.

Этим, а также очевидной работой Шария в связке с политсилой Виктора Медведчука могут и объясняться репрессии СБУ.

Напомним, сам Шарий неоднократно заявлял, что не является пророссийским политиком.

Так, Шарий ранее заявлял, что ему «жаль уплывшего Крыма» и даже предлагал свои рецепты возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. Так, он пообещал жителям России, что при помощи умелой пропаганды можно оторвать от РФ не только Крым, но и другие российские регионы, граничащие с Украиной. Впрочем, потом он удалил этот пост в «Faceboоk».