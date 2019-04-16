Шарий в суде переиграл Украину

16.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Шевченковский райсуд Киева своим решением снял заочный арест и розыск блогера Анатолия Шария, а также отказался требовать его экстрадицию на Украину.

Об этом сам Шарий заявил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам блогера, теперь следствие должно будет провести расследование заново.

«Украинский суд снял меня с розыска по одному из дел, а их всего два было возбуждено в 2011 году в отношении меня. Дело направлено на дополнительное расследование, потому что все разумные сроки для расследования этого дела уже прошли. Восемь лет меня разыскивают по делу, где были скомпилированы и видеозаписи, где свидетелям якобы преступления перед очной ставкой показали меня на фотографиях, где свидетелями выступают люди, которые никогда в жизни меня не видели. Вообще не видели – ни во время совершения преступления, ни после, они просто свидетельствовали… Дело направлено на дорасследование и они обязаны теперь его расследовать заново», – заявил Шарий.

Напомним, Шария обвиняли в нарушении ч.4 ст.296 Уголовного кодекса (хулиганство с применением огнестрельного оружия). Уголовное дело против него было открыто после конфликта в ресторане «Макдональдс» в Киеве, который произошел в мае 2011 года. В 2012 году Шария объявили в розыск, и арестовали заочно. В 2013-м стало известно, что Нидерланды предоставили ему статус беженца и отказались выдавать Украине. Интерпол снял его с розыска в мае 2014 года.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в ходе предвыборных митингов Порошенко он выходил из себя, опускаясь до рукоприкладства, если ему задавали вопрос: “Почему вы преследуете Анатолия Шария?”.