Шарий: Я – величайший украинский националист

03.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что является «величайшим украинским националистом новой формации». В эфире интернет-канала «VластьvsVлащенко» он дал понять, что ради украинского самостийного проекта готов действовать хитрее, нежели нынешние адепты идей Степана Бандеры.

«На самом деле, вполне возможно, что я просто величайший украинский националист, вполне возможно. Только новой формации», – сказал Шарий.

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«Национализм в Украине начала 20 века – это тот национализм, когда бегали со взрывпакетами, взрывали друг друга, стреляли из револьверов на брусчатке парижской. Национализм в Европе давным-давно ушел вперед. Это национализм, который не является пещерным, который не выходит и не кричит к людям, которые имеют то же гражданство, такой же цвет кожи… надо быть полным отбросом, чтобы говорить на часть людей, украинцев, у которых другие взгляды, пусть они даже нам не нравятся, что это «вата», даже находят определения для того, чтобы их расчеловечить», – немного сумбурно сообщил блогер.

Шарий подчеркнул, что выступает против реализации выбора Донбасса о воссоединении с Россией.

«Я не представляю, как можно в Донецке, который по-любому станет украинским, ну, то есть, он для меня и сейчас украинский, он в любом случае будет под контролем Украины. Но как их можно убедить, назвать у них проспект Бандеры, например», – сказал он.

Напомним, что ранее в соцсетях разгорелся скандал вокруг старой записи Шария в блоге, где он уверял, что смог бы обеспечить успешную украинскую пропаганду для возвращение контроля Киева над Крымом. Впоследствии это высказывание блогер удалил.

«Россияне, не радуйтесь. Я считаю Крым украинским и уверен, что когда-нибудь у власти в моей стране окажутся люди, достаточно умные для того, чтобы сделать жизнь на «материке» такой, что крымчане сами захотят стать украинцами и вернуться.

А также в Украину начнут проситься жители приграничных с Украиной областей, они начнут говорить по-украински, и Киев вынужден будет защищать их право на самоопределение.

Также молите Бога, чтобы я не стал курировать украинские СМИ и «Министерство информации», потому что тогда вместо хуторских рогульков, рассказывающих нелепые басни на завалинке, мир увидит бездушных профессиональных боксёров, укладывающих информационного противника в нокаут одним ударом», – писал Шарий в удаленном сообщении.