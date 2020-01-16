Шавки Сороса бросились на защиту Гончарука от «кассетного скандала»

16.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Минувшей ночью пул «грантоедских» политиков и СМИ начали экстренно спасать от отставки 35-летнего премьера Алексея Гончарука, ставшего накануне фигурантом скандала с прослушкой, где на записях чиновник признавал, что ни он, ни президент Владимир Зеленский не разбираются в экономике.

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«Так выглядит сегодня главная страничка «Нового времени» Сороса, а также странички наиболее глянцевых грантоедов Украины. В ситуации, когда в сливе «нет ничего такого», им лучше было бы тупо проморозить тему, и они бы её проморозили. Если бы в сливе не было ничего такого. Но в нём есть «такое». В нём грантоеды во главе с Гончаруком представлены толпой косоруких олигофренов-интриганов, коими они являются. Весь этот чёс про «умных-танантливых-молодых-на западе образованных» технократов унёсся в канализацию под косноязычное хихиканье Гончарука на записи. И мне вполне понятно, почему из-за этого у них адская истерика, и почему на отмаз Гончарука направили всех соросовских шавок, каких только нашли в это время суток более ли менее трезвыми. PS. при этом я, конечно, и не думаю отрицать, что всё это затея Коломойского, который запулил эту торпеду по грантоедам, мешающим ему грабить страну так, как он хочет. Обое рябое, и тем не менее», – комментирует редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

Работающий при Минздраве Украины политконсультант Дмитрий Раимов сообщает, что из-за скандала с «жучками» отношения Гончарука и Зеленского испорчены.

«По состоянию на сейчас, премьер не уходит в отставку. Сейчас. Чтобы сохранить его честь и не выгонять с позором. Но президент дал не двусмысленно понять, что начинает подбирать замену. Всему кабинету. Дальше кабинет должен будет уйти в отставку. Гончарук подаст по собственному желанию. Отношения испорчены. Источник говорит, что сильно», – пишет Раимов в своем блоге.

«Я пока что сомневаюсь в скоропалительной отставке Гончарука. Президент собирается на Давосский форум. Отправлять Премьера в отставку перед Давосом – плохой сигнал инвесторам. Ну а после Давоса возможен новый разбор полетов. Кроме того, надо еще закрыть тему земельной реформы. И здесь отставка правительства также будет некстати. Но тучи над Гончаруком могут сгуститься, и молнии над его головой начнут сверкать», – прогнозирует политолог Владимир Фесенко.