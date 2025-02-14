Шеф Пентагона снова замахал тухлым тезисом о «прекращении огня на Украине»

Максим Столяров.  
14.02.2025 16:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Частью российско-американского переговорного процесса может стать режим прекращения огня на Украине.

Об этом на брифинге в Варшаве заявил министр обороны США Пит Хегсет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Частью российско-американского переговорного процесса может стать режим прекращения огня на Украине. Об этом на...

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Хегсета спросили, не планируется ли прекращение огня на фоне таких ЧП, как провокация на Чернобыльской АЭС накануне Мюнхенской конференции.

«Что касается прекращения огня, президент говорил, что это может быть частью добросовестных переговоров, цель которых остановить убийства и смерть.

Одним из способов достижения этого может быть прекращение огня, и это может стать долгожданным событием», – ответил американский министр, никак не отреагировав на часть вопроса о киевской провокации.

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