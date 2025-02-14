Украина устроила провокацию на Чернобыльской АЭС аккурат к началу Мюнхенской конференции

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Этой ночью ударный дрон с фугасной боевой частью попал в т.н. саркофаг на Чернобыльской атомной станции. Об этом сообщил нелегитимно представляющий Украину Владимир Зеленский и обвинил во всём Россию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он пафосно добавил, что это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и с Америкой. Отмечается, что пожар потушен, радиационный фон не повышался, однако повреждения укрытия якобы существенные.

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Почти сразу же появилось сообщение от главы офиса Зеленского Андрея Ермака, который написал, что «сейчас атмосфера такова, что все очень злые от этой новости здесь в Мюнхене».

«Не «обеспокоенные», как часто бывает, а действительно злые», – уточнил Ермак.

Он добавил, что строительство укрытия ЧАЭС завершили во время прошлой каденции Дональда Трампа, и США инвестировали в него много денег и усилий.

«Ну, и клинические клоуны. Зеленята взяли остатки какого-то дрона, привезли на Чернобыльскую АЭС, положили их, сняли и поедут с этим на Мюнхенскую конференцию. А там типа все такие же идиоты. Ага», – комментирует опубликованные Зеленским видеокадры политолог Марат Баширов.

Наблюдатели отмечают, что «своевременность» происшествия слишком уж бросается в глаза.

«Очень вовремя. Именно в день начала Мюнхенской конференции — как по заказу. После телефонного разговора президентов Путина и Трампа. Самый подходящий момент для Кремля, чтобы показать миру: мы неадекватные, мы опасные маньяки, мы хотим вызвать ядерную катастрофу. Именно сейчас, именно в момент, когда многое начинает налаживаться, когда Киев и Европа в шоке, из которого до сих пор не могут выйти. Интересно, кто поверит в эту версию? Слишком уж белыми нитками всё шито. Разучились качественно работать в команде Андрея Ермака», – комментирует журналист-международник Максим Юсин.

Обозреватель Юрий Подоляка также однозначно трактует ЧП как провокацию.

«Если бы в Киеве сегодня управляли бы не полные дегенераты, не способные даже нормальный план придумать, но которые до смерти напуганы, они бы конечно придумали что-то другое. Но сейчас они как крысы загнанные в угол. И мозги, затуманенные кокаином, отключаются… Думаю, что этим дело не ограничится. Провокации по мере разворачивания переговоров будут идти по нарастающей. Да и британцы еще не сказали своего слова», – прогнозирует Подоляка.

Радиоведущий Сергей Мардан также считает, что впереди новые ЧП.

«Ну до чего же топорная работа. Каждый статусный форум или переговоры с участием западных союзников они сопровождают такими представлениями. В этот раз хотя бы обошлось без луж крови. Но ещё не вечер», – написал Мардан.

Политик Олег Царёв соглашается: провокаций будет все больше.

«На протяжении трех лет не били по Чернобыльской АЭС, но накануне Мюнхенской конференции ударили. Зачем? С военной точки зрения смысла бить по станции нет. С экономической тоже. Станция не работает. А вот у Украины есть прямая заинтересованность ударить по станции самой, чтобы обвинить в этом Россию накануне конференции», – комментирует Царёв.

Философ Александр Дугин уверен: «нацистский режим Зеленского перешел от слов о грязной бомбе к делу».

«Киев решил, так не доставайся ты никому. Чтобы не отдать русским, лучше сами свое население истребим и превратим в мутантов, а все земли и все реки заразим. Раз ядерной войны не получилось, взорвем то, что есть», – написал Дугин.

Экономический обозреватель Иван Лизан обращает внимание на то, в потоке последних новостей нет ни слова о том, что должны сделать сами США для урегулирования кризиса, так же, как и ни слова о мерах принуждения к Киеву.

«Создаётся ощущение, что США к деяниям киевской власти вообще непричастны и всё произошло либо само по себе, либо из-за страдающего деменцией предшественника Трампа. Нет в речах американских начальников пока даже намёков на понимание того, как будет себя вести киевская власть, наработавшая после 2014 года колоссальный опыт по срыву любых договорённостей или их последующему саботажу».

Он уверен, что сейчас любые договорённости киевская власть будет саботировать самыми изощрёнными способами.