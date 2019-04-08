Выборы
//exit;
08.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Шендерович объявил русских «дураками и негодяями»

Воссоединение Крыма с Россией поддержали “дураки” и “негодяи”. Так своих соотечественников охарактеризовал известный российский либерал и оппозиционер Виктор Шендерович.

Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Люди, поддержавшие аннексию Крыма, – это несколько совершенно разных случаев. Там были дураки. Просто дураки, которых многих везде, которые на патриотический крик реагируют радостно. Всегда есть подлецы, причем, природные подлецы, которые всегда с начальством. С любым. Всегда в первых рядах…

Были просто негодяи, которые при казне, были дураки, которые всегда рады поддержать начальство, и они действительно чувствуют себя патриотами. На самом деле. Они не анализируют, им кажется, что это патриотизм. Это уголовщина. Есть негодяи, которые пилят бабло, и которые всегда будут при казне”, – заявил Шендерович.

Отметим, что, согласно свежим соцопросам, 88% российских граждан положительно относятся к воссоединению Крыма с РФ спустя пять лет после событий 2014 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть