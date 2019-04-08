Шендерович объявил русских «дураками и негодяями»

08.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Воссоединение Крыма с Россией поддержали “дураки” и “негодяи”. Так своих соотечественников охарактеризовал известный российский либерал и оппозиционер Виктор Шендерович.

Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Люди, поддержавшие аннексию Крыма, – это несколько совершенно разных случаев. Там были дураки. Просто дураки, которых многих везде, которые на патриотический крик реагируют радостно. Всегда есть подлецы, причем, природные подлецы, которые всегда с начальством. С любым. Всегда в первых рядах…

Были просто негодяи, которые при казне, были дураки, которые всегда рады поддержать начальство, и они действительно чувствуют себя патриотами. На самом деле. Они не анализируют, им кажется, что это патриотизм. Это уголовщина. Есть негодяи, которые пилят бабло, и которые всегда будут при казне”, – заявил Шендерович.

Отметим, что, согласно свежим соцопросам, 88% российских граждан положительно относятся к воссоединению Крыма с РФ спустя пять лет после событий 2014 года.