Шеремета недоумевает: «У агрессора лучше экономика, чем у демократической жертвы»

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Новости Украины

Из стран с крупными мировыми экономиками лишь Россия сумела сбалансировать свой бюджет на 2022 год.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском журнале «Новое время» пишет Павел Шеремета, министр экономического развития и торговли в первом постмайданном правительстве (2014).

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Ссылаясь на данные западных СМИ, он сообщает, что Россия превосходит Украину в 3,5 раза по численности вооруженных сил, в 15,5 раза по количеству военных самолетов, в 16 раз по вертолетам, почти в пять раз — по количеству танков, в 2,5 раза — БМП, в 3,7 раза — тяжелых орудий и почти в 14 раз — в военных катерах, не упоминая уже об авианосце и 70 подлодках, которых не имеет Украина.

«Общие военные расходы превышают наши в 13,5 раза при том, что разница с точки зрения населения составляет всего 3,5 раза», – сокрушается украинский экономист.

По его словам, Россию не без оснований считают «бензоколонкой, называющей себя страной». При этом автор тут же дает достаточно лестные оценки восточному соседу и призывает не «умалять его экономическую мощь, обратив внимание, что ВВП России уже превышает допандемийный уровень и выше украинского в 8,5 раз.

«Странно, когда страна-агрессор имеет большую экономическую свободу и обеспечивает более легкое ведение бизнеса, чем ее демократическая жертва, но это факт. По данным МВФ, это единственная крупная экономика, сбалансировавшая свой бюджет на 2022 год с прогнозируемым профицитом в 2023 и 2024 годах. Суверенный фонд агрессора превышает наш годовой ВВП. Международные резервы составляют $630 млрд, что в 20 раз больше, чем в Украине. Суверенный долг — очень низкий, поэтому агрессор может выдержать потенциальные санкции без существенной фискальной боли», – резюмирует Шеремета.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина начинает отставать от африканских стран.

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