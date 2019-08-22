22.08.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, США, Украина, Франция
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Шестёрка Авакова назвал Макрона с Трампом людьми без ума и совести

Франция и США, намереваясь вернуть Россию в «G7», якобы предают множество государств и рискуют привести к власти «нового Гитлера», который начнёт бойню мирового масштаба.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной рады, подручный Авакова и член коллегии МВД Антон Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очень плохой сигнал, когда Эммануэль Макрон и господин Трамп хотят вернуть Путина в «большую восьмёрку». Это говорит о том, что давление бизнеса и других кругов внутри этих стран на них превышает давление совести.

Все думающие люди помнят, как начиналась Вторая мировая война. Гитлеру всё время шли на уступки: ему отдали Австрию, отдали часть Чехословакии, предав чехов. А закончилось это всё мировой бойней, в которой погибли десятки миллионов людей», – переживает подстрекатель убийц и создатель одиозного сайта «Миротворец».

По мнению Геращенко, Владимир Путин сможет договориться и с лидерами других стран-членов «G8», что станет началом большого примирения Запада и России.

«Есть ещё остальные пять членов «большой семёрки» – Япония, Великобритания и Канада. Мы ждём, как отреагируют лидеры этих стран. В последнее время говорят, что Путин даже готов вернуть Японии четыре Курильских острова для того, чтобы японцы поддержали его возвращение в Большую восьмёрку как символ того, что Запад перестанет давить на Путина», – рассуждает нацист.

Напомним, сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение России в «G8» не является для Москвы «самоцелью».

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