Украина терпит серьезное внешнеполитическое поражение – киевский политолог

22.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Озвученное президентами Франции и США предложение превратить «большую семерку» в «восьмерку», вернув в этот международный клуб Россию, показывает, что Запад сегодня крайне заинтересован в РФ.

Об этом в комментарии киевской интернет-газете «Страна» заявил украинский политолог Константин Бондаренко.

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«Это очень серьезный имиджевый, и соответственно, политический шаг для России. Поскольку Москва таким образом показывает, что она преодолела санкции», – сказал эксперт.

По его словам, тем самым Запад признает, что без России сегодня невозможно решить целый ряд важных вопросов.

«И теперь уже Запад больше заинтересован в России, поскольку Путин может себе позволить шантажировать Запад, что, условно говоря, завтра мы создадим военно-политический блок с Китаем, а мы ШОС преобразуем в военно-политический блок. У Путина сейчас больше козырей, чем у Трампа или Макрона.

Для Украины это очень серьезное внешнеполитическое поражение. Практически это означает, что те позиции, которые Украина заняла в 2014 году, на сегодняшний день пошатнулись. И что Запад переходит от политики поддержки Украины к политике прагматической оценки реальности», – резюмировал Бондаренко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в партии президента Украины Владимира Зеленского заявили, что слова западных лидеров о возвращении России в G8 могут оставить Украину один на один со своими проблемами.