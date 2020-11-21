Шествие Соловья-Гапона в Москве поддержало пару десятков фриков

21.11.2020, Москва, Елена Острякова

Политолог Валерий Соловей провел сегодня очередное несанкционированное шествие своих сторонников в центре Москвы, которое он объявил «прогулкой». Предыдущая акция Соловья в сентябре закончилась задержанием и весьма мягким наказанием, что позволило наблюдателям выдвинуть версию о том, что политолог имитирует оппозиционную деятельность.

Сегодня его пришло поддержать менее 20 человек, в основном, youtube-блогеров, которые заодно делали репортажи. Но была и женщина, пришедшая по зову сердца. Она представилась как юрист, ведущий гражданские дела, и хочет помогать Соловью организовывать протесты. Впрочем, из расспросов выяснилось, что на самом деле она продвигает в соцсетях косметику.

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Россия не поддержала протесты в Хабаровске, которые проходят под антипутинскими лозунгами, во время «прогулки» с сожалением признал Соловей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хабаровск показал, что люди могут сопротивляться долгое время и довольно успешно, и что в России есть потенциал для протеста. Перспектива решающим образом зависела от того, подключится ли Россия в целом. К сожалению, Россия в целом не очень охотно поддержала, слабо поддержала. Это главная проблема – отсутствие национальной солидарности в широком смысле. Ведь хабаровчане выдвинули требования, которые актуальны для всей страны. К сожалению, страна не включилась», – сказал Соловей.

Соловей известен своими политическими прогнозами, которые никогда не сбываются. В частности он уже два года подряд предрекает России массовые протесты.