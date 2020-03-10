Шевченко: Гордимся, что учим НАТО воевать с русскими

10.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Канадские военнослужащие якобы учатся у ВСУ окопной войне и радиоэлектронной борьбе.

Об этом в эфире «Громадське радио» заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Шевченко, речь идет о совместных с канадскими военными тренировках Unifire, которые проходят с 2015-го года на Яворовском полигоне во Львовской области.

«Есть эта тренировочная миссия Unifire, когда канадцы тренируют наших солдатов и офицеров, и более 14 тысяч уже прошли через эти тренировки. Но не менее важно, что в ходе этих тренировок канадцы учатся у нас. И мне было чрезвычайно приятно на Яворовском полигоне слышать, как канадские военные рассказывают своему министру или премьер-министру об уроках, которые они выучили у наших бойцов.

Это касается и окопной войны, и методов радиоэлектронной борьбы, это касается гибридной войны. Очень большую гордость ощущаешь, и тогда ты понимаешь – мы имеем уникальный опыт борьбы со второй по силе армией мира, платим за этот опыт колоссальную цену, платим жизнями наших бойцов. Потому нам нужно максимально этот опыт использовать и поделиться им с нашими партнерами. Такими, как Канада, и с другими партнерами по НАТО», – заявил Шевченко.

Примечательно, что сам Шевченко непублично признал российский статус Крыма.