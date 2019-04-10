«Щенок, закрой рот!» – порохобота Гончаренко едва не побили в прямом эфире

10.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Одиозный нардеп Алексей Гончаренко едва не получил по физиономии от бывшего соратника президента Виктора Ющенко, экс-министра транспорта Евгения Червоненко.

Инцидент произошел в прямом эфире телеканала 112, где бывший и действующий парламентарии поспорили из-за рекламной кампании президента Петра Порошенко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Червоненко назвал Порошенко “конченым”, а появившиеся билборды, где он противопоставляет себя российскому лидеру Владимиру Путину, – “мелкой мерзостью”.

“Вчера президент Порошенко говорит: “Я не прав, нельзя олицетворять и апеллировать Зеленского к Путину, сегодня весь город, все звонят и все блюют. Извините, говорят: “Какой он конченый, клеет себя против Путина”… Скажите, пожалуйста, о каких дебатах мы говорим? Дебаты вот – в два раза больше преимущество. Умный народ, и я горжусь этим, что четвертый год прошел не зря. Мы отличаемся от России.

Скажите, пожалуйста, чего мы добиваемся – что мы хотим, сделать из Зеленского дурака? Он не дурак! Он без бюджета, без “свинаргейта”, без “Роттердама” стал мультимиллионером в долларах, он уже стал гениальным. За него, в отличие от Порошенко, ой, простите, от президента и от власти, не угрозами загоняют на концерты, а люди платят большие деньги. А что это за мелкая мерзость? Понимаете, на улице человек бы ответил по закону двора, по законам бизнеса…”, – заявил Червоненко, но его перебил депутат Алексей Гончаренко.

“Мерзость – это ты. Не очень мелкая, крупноватая, но мерзость”, – выкрикнул он. В ответ Червоненко едва не набросился на него с кулаками, но вмешавшийся ведущий смог развести стороны.

“Щенок, я никого не обвиняю. Ты понимаешь, самое страшное, что я умнее намного. Губошлёпу ты мой, ничтожество. Закрой рот!”, – продолжил выкрикивать в адрес Гончаренко Червоненко.