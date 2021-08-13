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13.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Спорт, Украина
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«Щирый украинец» Жан Беленюк попался на страшной зраде в обнимку со Скабеевой

Новости УкраиныУкраинское руководство должно вызвать «на ковёр» депутата Верховной рады от партии «Слуга народа», спортсмена...

Украинское руководство должно вызвать «на ковёр» депутата Верховной рады от партии «Слуга народа», спортсмена Жана Беленюка, за то, что он ранее фотографировался с российской журналисткой Ольгой Скабеевой.

Об этом журналистка заявила в своём Telegram-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было бы справедливо вызвать в минобороны нардепа Жана Беленюка. Смотрите, какая зрада», – написала Скабеева, опубликовав соответствующую фотографию.

Такое ироничное предложение российская журналистка сделала после того, как украинскую легкоатлетку и бронзовую призёрку Олимпийских игр в Токио заставили унизительно извиняться за фото с российской спортсменкой.

Тем не менее, депутат Рады не стал ждать, когда начнутся проблемы, и сразу же открестился от всех обвинений.



«Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, так как я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем неинтересно, если честно. Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек. Я иду по улице со мной фотографируется много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?» – сказал он киевским журналистам.

Как при этом Жан Беленюк умудрился «не заметить» бейдж аккредитации журналиста и микрофон телеканала «Россия 1», который находился в руках Ольги Скабеевой в момент фото, непонятно.

Тем не менее, депутат заверил, что является «истинным патриотом» Украины и не обращает внимания на тех, кто что-то о нём пишет.

«То, что пишут люди, которые ставят себе за цель что-то написать – меня не интересует, я привык доказывать своими делами, показывать результат, кто чего стоит», – резюмировал он.

Ольга Скабеева в своём блоге прокомментировала оправдания депутата.

«Одно из двух:

Или Жан Беленюк испугался люстраций, поэтому врёт.

Или Жан Беленюк – идиот, тогда что он делает в Раде.

Что хуже – я точно не знаю. Но за попытку спасти свою шкуру «известный спортсмен» получает медаль», – написала она.



Интересно, что сразу после этой истории Жен Беленюк попытался спровоцировать «расистский скандал», сообщив, что в центре Киева его якобы оскорбили какие-то неизвестные шовинисты.

«Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева, пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа «чёрная обезьяна что-то знает про патриотизм?!» и «вали в Африку!». Но, слава Богу, до драки дело не дошло, так что со мной всё нормально, но…

  1. Мне интересно, украинец ли Я для своей страны, какие критерии патриотизма в ней существуют?

  2. Насколько Олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на Родине и в родном городе?

  3. И нормально ли в европейской стране слышать обидные вещи людям, которые жертвуют жизнь на её прославление?» – написал депутат.

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