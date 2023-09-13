Широко шагает Азербайджан, надо бы поуже: как под боком у России вырос новый союзник Украины

На фоне проблем с Молдавией, Казахстаном и стремительно уходящей под западный зонтик Арменией особое место занимает Азербайджан, с каждым годом все прочнее засасываемый в воронку «тюркского мира» имени Эрдогана – и чем дальше, тем больше воспринимаемый соседями в качестве турецкого «прокси» в регионе.

Оно бы и ничего, в конце концов, это исключительно суверенное дело самих азербайджанцев – считать с кем там они «один народ». С русскими-то точно нет. Но есть одно «но». И поначалу маленькое, оно со временем увеличивается в размере, становясь реальной внешнеполитической проблемой для России.

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Дело в том, что Азербайджан медленно, но верно дрейфует в сторону наших геополитических противников. Пока еще не столь безобразно, как например, Молдавия или Армения, но уже достаточно заметно для того, чтобы этот факт игнорировать.

Между тем, российское начальство, прежде всего ответственное за внешнеполитическое направление, долгое время именно этим и занималось – под мантры о «добрососедстве», «партнерстве» и даже «союзничестве» регулярно замыливало даже вопиющие и требовавшие жесткого реагирования эскапады Баку.

Один из самых последних примеров – спущенная на тормозах реакция на резко недружественную словесную интервенцию азербайджанского дипломата, посла этой страны в Киеве Саймура Мардалиева, выразившего свое «восхищение стойкостью и мужеством украинской армии и всей Украины в отпоре агрессии РФ». Ничего себе «дружественный» спич! Таких бы друзей за шкирку да в музей, как говорится.

Но восхищением мужества ВСУ азербайджанский посол не ограничился, а еще и опубличил взятые Азербайджаном на себя политические обязательства относительно финансовой, гуманитарной и иной помощи Украине. По словам посла, «Баку готов помогать Киеву в четырех направлениях: медико-психологической реабилитации для пострадавших детей, реабилитации военных, оказанию поддержки в энергетическом секторе и послевоенном восстановлении».

Пакет помощи для Украины будет также включать в себя поставку машин для разминирования. Кроме того, Азербайджан будет проводить тренинги для украинских саперов.

Для баланса – вы слышали что-нибудь про помощь Азербайджана российской армии и добровольцам? Может, из Баку на Донбасс едут фуры с гуманитаркой для мирных жителей? Вот, и я не слышал. Зато я читаю азербайджанскую прессу, и ее тональность все больше напоминает прессу украинскую. Разве что слово «Россия» пока что не пишут с маленькой буквы.

Российский МИД отреагировал на этот недружественный демарш довольно благодушно и вяло, выразив намерение направить запрос в Баку, чтобы разобраться и понять, какую помощь Азербайджан оказывает Украине, и поддерживают ли азербайджанские власти киевский режим в целом.

«Будет направлен запрос с просьбой объяснить эти высказывания и раскрыть отношение Азербайджана к военному конфликту на Украине. В документе будет указано, что заявления посла Азербайджана в Киеве «вызвали негативную реакцию в российском обществе», – заявили в МИД по горячим следам скандала.

При этом, согласно утечкам из ведомства Лаврова, тон документа вышел вполне благостным и дружественным, речь о каких-либо «ультиматумах» и «требованиях» в отношении Баку там точно не шла – «речь идет о попытке Москвы обратить внимание азербайджанских властей на неуместные слова одного отдельно взятого дипломата — не более того», — подчеркнули у Лаврова, сведя все, таким образом, к досадному недоразумению. Мол, это личное мнение отдельного человека, с кем не бывает?

Хотя, по правде говоря, чем это отличается от демонстративной поездки жены Пашиняна в Киев на посиделки с четой Зеленских? Как по мне, то – ничем. Разве что азербайджанскому послу не нужно ездить в Киев, чтобы засвидетельствовать свое почтение майданным чертям – он уже там.

Ну, ладно. Этот скандал замылили, а что дальше? А дальше на новых территориях РФ прошли выборы. И среди тех, кто поддержал Украину в ее «международно признанных границах», а сами выборы осудил и не признал, оказался все тот же Азербайджан. В этот раз у Лаврова недружественный жест заметили и даже резко отреагировали. Впрочем, и тут есть нюанс, но о нем позже.

Сначала процитируем спикера МИД Марию Захарову, назвавшую эти заявления азербайджанской дипломатии «неприемлемыми» и «не согласующимися с союзническим уровнем отношений между нашими странами».

«Поэтому по дипломатической линии перед азербайджанской стороной был проведен демарш, ну это такое дипломатическое выражение, то есть мы, так сказать, высказали все по этому поводу. Дело в том, что мы исходим из того, что в Баку должны относиться к вопросам территориальной целостности России с тем же уважением, на которое наши партнеры рассчитывают с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджана», – сказала Захарова.

В каком месте Мария Владимировна усмотрела «союзничество» со стороны Азербайджана, ежедневно расшаркивающегося перед украинцами – это хороший вопрос, но ей виднее. Я же, в свою очередь, отмечу, что проводимые ведомством Лаврова параллели между Карабахом и тамошними выборами и новыми регионами РФ довольно слабы в аргументационном плане, если не сказать, ошибочны.

Начать хотя бы с того, что в отличие от РФ, признавшей новые регионы и включившей их в свой состав и уже на этом основании проводившей там выборы, официальный Ереван до сих пор Карабах так и не признал, не говоря уже о включении его в состав Армении.

Согласно официальной позиции Армении, НКР – это суверенная часть Азербайджана, о чем недавно заявил даже сам Пашинян. Кто не верит – можете погуглить. Естественно, что в таких условиях, уважая целостность Азербайджана, ни Россия, ни Киргизия, ни Узбекистан, ни другие соседи по СНГ выборы в Карабахе не признали. Один я вижу тут принципиальное отличие от ситуации с новыми регионами РФ?

Политические эксперты уже говорят о том, что отечественные дипломаты не могут выстроить отношения ни с Баку, ни с Ереваном, и даже элементарная игра на противоречиях не получается. Россия стремительно теряет Закавказье.

«То, что даже многолетние партнеры или условные союзники России, едва почуяв некую ее слабину в текущих внешнеполитических раскладах, при каждом таком удобном случае обнаруживают свой независимый норов – неудивительно. Они просто используют складывающуюся ситуацию для укрепления своих альтернативных внешнеполитических связей с теми, на чью «мельницу» лить воду им становится в данный момент предпочтительнее. Но что-то с этими беззубостью и импотенцией делать надо», – отмечает тг-канал «Кремлевский безбашенник», связываемый с политтехнологом Игорем Минтусовым.

Правда, есть и иное мнение. Выразил его виртуоз политического комментаторства Сергей Марков, подозреваемый коллегами по цеху в лоббировании интереов турок и Баку. Вот что он пишет:

«После сегодняшнего дипломатического демарша МИД России в адрес МИД Азербайджана в связи с выборами на новых территориях, многие задались вопросом, – что же это за выдающееся дипломатическое искусство? Способность поссориться сразу с обеими странами, Азербайджаном и Арменией, которые находятся друг с другом в состоянии жесточайшего конфликта? Но это, конечно, профанный вопрос. На самом деле, величие России как раз в возможности быть в конфликте со всеми».

Автор этих строк, конечно, далек до такого признанного профи как Марков, однако думается, что множить конфликты у себя на периферии, давая заокеанским противникам возможность поджечь сразу множество локальных костров в подбрюшье России в условиях серьезной и незаконченной войны на ближнем фронтире, угрожающей перекинуться на территорию самой РФ – так себе признак величия.

А с «союзным» Азербайджаном, конечно, нужно что-то делать. И чем скорее, тем лучше. Наши миротворцы, если кто забыл, все еще в Карабахе. И фактически застряли между двух огней, став заложниками разборок одинаково недружественных по отношению к России закавказских стран.