Ширяев: Трамп последовательно дискредитирует Зеленского. Сомнений нет – вопрос АЭС обсуждается
Клятвенные заявления Владимира Зеленского прессе о том, что нет никаких переговоров по передаче украинских АЭС американцам, лишь жалкие попытки сохранить лицо.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если посмотреть все высказывания американских чиновников, например, министра энергетики, на эту тему, то у меня не остаётся никаких сомнений, что такой разговор был. Другое дело, что Зеленский, наверное, посмотрел в газеты и ужаснулся – он выглядит сейчас там, как какой-то продавец Родины. Это же самый последний высокотехнологичный сектор Украины, который вообще остался. И его тоже, как выяснилось, теперь продают.
У меня такое впечатление, что Трамп его прям дискредитирует, вот так прям получается. Но у меня нет сомнений, что этот вопрос обсуждался, потому что здесь сразу несколько источников в США это подтверждают. Другое дело, они могли по-разному интерпретировать», – предположил Ширяев.
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