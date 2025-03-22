Ширяев: Трамп последовательно дискредитирует Зеленского. Сомнений нет – вопрос АЭС обсуждается

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Клятвенные заявления Владимира Зеленского прессе о том, что нет никаких переговоров по передаче украинских АЭС американцам, лишь жалкие попытки сохранить лицо.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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