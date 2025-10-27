Шишкин: «Красные линии» должен чертить Запад, а не мы

России пора прекращать попытки доказать Западу своё миролюбие.

Об этом эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил на канале «Книжный день», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эти «горки» для американской дипломатии характерны. Выжимание уступок и подготовка клиента к неравноправной сделке. И мы будем смотреть, точнее, проходить, умываться кровью до тех пор, пока не будут созданы условия, которые реально ставят под угрозу интересы США – не на словах.

Да, у нас любят говорить, что это опасно, не надо провоцировать, но нужно понимать, что с той стороны что-то не делают – не от того, что мы их не провоцируем или провоцируем, а что-то делают только в том объёме, в каком могут считать для себя безопасным.

У них во всех документах написано, что они собираются сдерживать страшную и ужасную РФ. А нам предлагают заниматься тем, чтобы доказывать им, что мы миролюбивые. Помнится, мы это доказывали при Горбачёве, при Ельцине… Результат всем хорошо известен», – описал ситуацию Шишкин.