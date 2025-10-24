Политолог: «Качели» Трампа работают – Россию уже продавили на серьезные уступки по Украине
Политика «качелей», которую использует Дональд Трамп в союзе с евроатлантистами, уже приносит плоды американцам: Россия не отступила от своих позиций, но «все подходы уже потихонечку сданы».
Об этом на пресс-конференции в Москве, организованной изданием «Украина.ру», заявил политолог Андрей Суздальцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ночью по московскому времени министр финансов США сказал: «Немедленно прекратить огонь и начать переговоры о завершении конфликта». Вот, не подкопаешься. Для большей части мира это звучит, как – любой подпишется. Вот, в чём беда, это наша проблема. Здесь наша пропаганда проваливается.
Конфликт не имеет дипломатического решения. Давайте признаемся. Никакие саммиты нам здесь не помогут», – сказал выступающий.
Он напомнил: политика «качелей» – это традиция дипломатии США, а не ноу-хау Трампа.
«Вот эта циклическая политика, эти «качели», они традиционны. Мы помним, допустим, переговоры по вьетнамской проблеме в Париже. Они в таком формате и проходили постоянно – то бомбёжка, то садятся за стол. …Идут такие «качели» – где-то поднимает голову Трамп, начинаются давление на нас, угрозы «Томагавками», чем угодно. В это время как-то начинает уходить в тень Кая Каллас, все остальные. Чуть меняется ситуация, они всплывают. Вот такое продавливание, выдавливание. Это эффективная политика.
Мы уже от некоторых вещей отступили. Мы уже говорим о том, что готовы переговариваться с Зеленским, признали его легитимность, мы его зовём в Москву и т.д. То есть они выдалбливают. Мы не сдали главные позиции, все наши условия как были объявлены в июне 2024 года, так и остались. Но, в принципе, все подходы мы уже потихонечку сдали», – объяснял эксперт.
