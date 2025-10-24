Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Политика «качелей», которую использует Дональд Трамп в союзе с евроатлантистами, уже приносит плоды американцам: Россия не отступила от своих позиций, но «все подходы уже потихонечку сданы».

Об этом на пресс-конференции в Москве, организованной изданием «Украина.ру», заявил политолог Андрей Суздальцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ночью по московскому времени министр финансов США сказал: «Немедленно прекратить огонь и начать переговоры о завершении конфликта». Вот, не подкопаешься. Для большей части мира это звучит, как – любой подпишется. Вот, в чём беда, это наша проблема. Здесь наша пропаганда проваливается. Конфликт не имеет дипломатического решения. Давайте признаемся. Никакие саммиты нам здесь не помогут», – сказал выступающий.

Он напомнил: политика «качелей» – это традиция дипломатии США, а не ноу-хау Трампа.