Шиза по-польски, или Праздник «исторической правды»

02.09.2019, Москва, Александр Ростовцев

1 сентября в Польше прошли памятные мероприятия, посвящённые 80-летию начала Второй Мировой войны. В этом году польская сторона изменила традиции – отмечать скорбную дату на полуострове Вестерплатте в Гданьской бухте, где 1 сентября 1939 года прозвучали первые выстрелы самой страшной войны в истории человечества.

На этот раз организаторы решили дать старт вахте памяти в небольшом городке Велюнь Лодзинского воеводства, который подвергся бомбардировке люфтваффе ранним утром в тот же день 1939 года.

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После Велюня и Вестерплатте тожественная часть мероприятий получила продолжение на площади Пилсудского в Варшаве, что, безусловно, странно, поскольку именно при Пилсудском санационная Польша и гитлеровская Германия слились в любовном альянсе, вынашивая планы нового передела сфер влияния в Европе.

Гитлер скорбит у гроба Пилсудского. 1935 г.

Однако этой нелепостью польские мероприятия не ограничились. Можно с уверенностью сказать, что вся официальная гулянка, состоявшаяся 1 сентября в Польше, стала апофигеем нелепости и шизанутости руководства Речи Посполитой.

Как известно, ещё в апреле разгорелся скандал вокруг списка приглашённых. Польская сторона в лице главы канцелярии польского президента и министра иностранных дел, заявили, что не планируют приглашать президента России на 1 сентября. Своё решение они обосновали тем, будто бы СССР в 1939 году выступил таким же агрессором, как и гитлеровская Германия, напав на Польшу со спины, а современная Россия, как правопреемница СССР, действует теми же методами, развязав агрессию против Украины.

Кроме того, польские политики заявили, что не хотят видеть у себя российскую делегацию потому, что руководствуются отныне не историческими, а политическими соображениями и рады видеть у себя союзников по ЕС и НАТО, а также страны, входящие в программу партнёрства с этими организациями.

По этой же причине на памятные мероприятия не были приглашены практически все бывшие республики СССР, хотя приглашения правительствам Белоруссии и Армении были разосланы.

Тем не менее, руководство и Армении, и Белоруссии, отказались слать делегации в Польшу на 1 сентября, заявив в довольно резкой манере: «у нас Победа была общая, и Родина общая, а если официальная Варшава не хочет видеть у себя братские российские или казахстанские делегации, то и делать на ваших утренниках нам нечего».

Таким образом, грубая и не слишком завуалированная попытка новой шляхты посеять раздор между Россией и её союзниками, с треском провалился.

Вторым крупным нежданчиком для поляков стала неявка Дональда Трампа, хотя на его визит принимающая сторона очень рассчитывала, чтобы получить гарантии размещения на своей территории дополнительного контингента американских военных, договориться насчёт закупок истребителей F-35, систем ПРО Patriot, что-то решить по поставкам американского сжиженного газа и украинской ГТС, а также поднять авторитет события до уровня едва ли не G7.

Вместо Трампа, однако, приехал вице-президент Пенс, не слишком повысивший статус приятной польской тусовки. Кроме того, что Пенс раскрыл пасть, чтобы изречь очередную гадость про историческую вину СССР, ничего полезного для поляков он не сделал.

Трамп же отказался лететь в Польшу под благовидным предлогом «президент Америки должен оставаться на посту, когда на страну обрушится ураган». Безусловно, американскому президенту не нужны лишние обвинения оппозиции в том, что он бросил страну во время ЧП.

С другой стороны, бизнесмен Трамп уже не раз показывал, что ему не интересна роль свадебного генерала на мероприятиях, если они не гарантируют ему экономического или политического профита.

В унынии от неявки Трампа не только поляки. На встречу и переговоры с глазу на глаз с американским президентом в Варшаве очень рассчитывал Вовочка Зеленский. Узнав, что сюзерена не будет, Зеля вылили в СМИ потоки негодования, заявив, что он «не будет идти на встречу с Трампом с протянутой рукой». И добавил: «Нам нужны от США серьёзные инвестиции и недорогие кредиты».

Знамо дело: пока что «Евромайдан» принёс Украине одни только боль и потери, а вот насчёт обещанных Западом золотого дождя и лавины ништяков дальше разговоров процесс не движется. Так что пришлось Зеле ограничиться бесплодными разговорами с Майклом Пенсом и встречей с представителями украинской диаспоры.

Ещё один интересный момент. Официальная Варшава не позвала на вахту памяти польского гражданина Дональда Туска, возглавляющего на данный момент Совет Европы.

Дело в том, что у действующей власти Польши с Туском и его партией «Гражданская платформа» установились сложные отношения, вплоть до того, что Польша выступала против того, чтобы Туск занял пост главы Евросоюза.

В общем, чем дальше, тем сильнее погружается политика Польши в сюрреализм. Причём, действующий президент республики Анджей Дуда своим выступлением только подтвердил складывающуюся тенденцию. И дело даже не в том, что в своём докладе Дуда много рассуждал о «советской оккупации» и о том, что Вторая Мировая война закончилась для Польши в 1989 году, когда СССР начал вывод частей Северной группы войск.

В списке гостей значился президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Его выступление в городе Велюнь носило характер покаяния, причём не только перед поляками, а перед всей Европой, где ступал сапог гитлеровского оккупанта.

Польская сторона, много рассуждая об исторической вине СССР и объясняя отсутствие российской делегации на памятных мероприятиях «действиями в духе исторической правды», допустила как минимум бестактность по отношению к своему союзнику по ЕС и НАТО.

Анджей Дуда ошарашил присутствующих, Штайнамайера в первую очередь, обещанием, что польская сторона в скором времени намерена потребовать от Германии репараций за «огромный ущерб, нанесённый его стране во время войны». Дуда изобразил Польшу этакой обойдённой сироткой, которой почти ничего не досталось во время оккупации Германии войсками союзников.

Ну, то есть, присоединённые Польше усилиями СССР бывшие германские земли Силезии, Восточной Померании, Восточного Бранденбурга, Западной Пруссии, Щецина, вольного города Данциг – это не в счёт – насыпьте дополнительно деньжат через 75 лет после войны.

Германия пока что держит дипломатическую паузу, по-видимому, складывая вежливую фигу, чтобы в нужный момент предъявить её под панский нос.

В принципе, немцам есть чем ответить на шляхетскую наглость. Например, потребовать компенсаций и извинений за депортацию десятков тысяч немцев после окончания войны. Поляки (и чехи) отыгрались на мирном населении, выгоняя немцев из домов, зачастую не дав собрать в дорогу даже самое необходимое. По дороге беженцы подвергались издевательству, травле, насилию. В канавах вдоль дорог немецкого исхода

осталось множество трупов.

Об этом, как и о вине Пилсудского с маршалом Рыдз-Смиглы в развязывании Второй Мировой войны, в Польше предпочитают помалкивать, выставляя напоказ бутафорские язвы, подобно профессиональным попрошайкам.

Маловероятно, что официальный Берлин выкатит свои исторические претензии полякам. Как всегда, возобладает политкорректность, за которой последует вежливый отказ.

Интересный момент: признавая равную вину СССР с Гитлером в нападении на Польшу, польское руководство всё же не решается выкатить денежные претензии к России, тем самым невольно признавая, что Сталин и Гитлер – совсем не одно и то же.

С другой стороны, ещё вечер: Польша пока что не достигла предела антироссийской шизы.

В заключение, хочется сказать: хорошо, что Путин и российская делегация не была приглашена на этот «праздник исторической правды», как её понимает польская сторона. Ранее организаторы умудрялась держать себя в рамках приличия. Теперь же, новый формат мероприятий не считает нужным сдерживаться, допуская открытое хамство в адрес гостей. Если организаторы и дальше будут действовать в том же духе, то на 1 сентября в Польшу прекратят ездить не только делегации бывших советских республик…