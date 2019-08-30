Варшава села в лужу. Встреча с Зеленского и Трампа накрылась медным тазом
Президент США Дональд Трамп не поедет в Польшу на торжества, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
Об этом в своем блоге пишет журналистка Марина Ким.
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«В Польше хотели показательно унизить Россию, не позвав Путина на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. А в итоге села в лужу сама Варшава – помимо Путина событие пропустит и Трамп, который сослался на ураган «Дориан» и послал вместо себя вице-президента Пенса. Стоящее на пути урагана поместье в Мар-а-Лаго в Палм Бич во Флориде дороже Трампу, чем втягивание в бессмысленную идеологизированную авантюру», – подчеркивает журналистка.
«Аналогичным образом в Польше теперь накрывается медным тазом и встреча Трампа с Зеленским, – добавил Ким. – В то же время на 75-летие Победы в Москву Трамп намеревается приехать. А вместе с ним Макрон, Меркель, Нетаньяху и Си Цзиньпин. Ситуация говорит сама за себя».
Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», польские СМИ рассказали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался ехать в Польшу из-за того, что в Варшаву не пригласили Владимира Путина.
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