Политнавигатор - Новости России и Украины
21.05.2018, Горловка, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Образование, Общество, Происшествия, Украина

Школьников Горловки отправили учиться на дому из-за украинских обстрелов


В учебных заведениях Горловки, находящейся под непрерывными обстрелами ВСУ, введён режим дистанционного обучения

Об этом в своём Telegram-канале рассказал донецкий журналист Сергей Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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К сообщению журналист прикрепил соответствующую фотографию.

«Дети Горловки в подвале собственного дома делают уроки. В школу они сегодня не пошли из-за артударов ВСУ по городу. Не пойдут и завтра – школы переведены на дистанционную форму обучения», – написал он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что ВСУ пошли в танковое наступление под Горловкой. В результате артобстрелов со стороны ВСУ в городе уже четверо погибших мирных жителей

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