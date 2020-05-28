Шляхом Украины: Белорусское ТВ ругает «кабальный газовый контракт»

28.05.2020, Москва, Елена Острякова

На белорусском ТВ развернулась кампания в поддержку требований по пересмотру газового контракта с Россией. Это напоминает ситуацию времен президентства Виктора Януковича на Украине, когда его окружение так же ругало «кабальный газовый контракт», при этом шантажируя Москву заигрываниями с Западом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, белорусский экономист, профессор Михаил Ковалев в эфире телеканала ОНТ заявил, будто Белоруссия дотирует продукты питания для россиян.

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«Мы на 5 млрд долларов продаем продуктов питания России, но как они могут конкурировать с российскими, если за солярку наши трактористы платили гораздо больше! Поэтому государство вынуждено давать чуть-чуть субсидий сельскому хозяйству. В итоге, когда наше государство ест наше масло и наш сыр, он съедает и субсидии белорусского государства, которые мы вынужденно сделали из-за высокой цены на газ. И так по каждому сектору», – сказал Ковалев.

Он считает, что нынешняя цена газа для Белоруссии в 127 долларов завышена. Если бы белорусская цена на газ была привязана к цене на нефть, она была бы всего 87 долларов. А если бы Белоруссия покупала его на бирже в Петербурге, то платила бы 47 долларов.

«Сегодня мы должны вести речь о цене на газ около 50 долларов. При этом в цене на газ мы должны переходить на национальные валюты, потому что доллар девальвировался в России на 30%. И продукты питания, поставки которых мы наращиваем день за днем, не дорожают так же. Цена на них выставлена в магазинах в российских рублях. Поэтому газ надо переводить на российские рубли», – сказал Ковалев.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев открыто заявлял, что говорить о снижении цен Минск может, но после подписания документов об интеграции с Россией. Однако Лукашенко наотрез отказался их подписывать, ссылаясь на примат белорусского суверенитета.

В конце апреля министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет пересматривать цену на газ для Белоруссии.

Согласно межправительственному соглашению, формула цены на газ для Белоруссии имеет следующий вид: тариф на газ в ЯНАО (самые низкие тарифы на газ в РФ) + стоимость доставки от Ямала до границы России и Белоруссии. По этой формуле цена должна составлять 152 доллара за тыс кубометров, но в феврале президент Белоруссии Лукашенко выторговал у президента РФ Владимира Путина скидку.