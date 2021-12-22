Шмыгаль обещает в новом году строго поговорить с НАТО

22.12.2021  22:21 (Мск), Ивано-Франковск ,
Тарас Стрельцов.  
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Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Для членства в НАТО есть и политическая воля, и «воля украинского общества», однако нет чёткой позиции со стороны самого Альянса.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для членства в НАТО есть и политическая воля, и «воля украинского общества», однако нет...

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«Движение Украины в Евроатлантическом направлении прописано в Конституции, участие в НАТО наша цель – также конституционная. Сегодня президент как гарант Конституции создаёт международное отношение, создаёт давление для того, чтобы Украина получила реальные перспективы участия в НАТО, потому что с нашей стороны добрая воля, политическая воля, воля украинского общества существует.

Вопрос к нашим партнёрам – насколько реалистична идея участия Украины в НАТО, насколько реалистично осуществление нашего желания», – посетовал он.

«Считаю заявление президента правильным, своевременным. Давление и работа, которую делает президент, конечно, она колоссальная, и я уверен, что это должно произойти уже в следующем году. По крайней мере, должны быть чёткий deadline, чёткая дорожная карта того, как Украина будет двигаться в НАТО, когда – это главный вопрос, на который мы хотим получить ответ – и президент Украины, и общество, и, безусловно, также и я», – вещал Шмыгаль.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на протяжении 2022 года Украина получит «чёткую перспективу» от НАТО относительно членства в Альянсе.

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