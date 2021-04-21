Шнур пристыдил власти РФ за то, что не могут закрыть YouTube

21.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Скандальный российский шоумен, бывший рок-музыкант, а ныне руководитель телекомпании RTVI Сергей Шнуров выступил за запрет работы американского видеосервиса «YouTube» в РФ.

Об этом он заявил в интервью видеоблогеру Надежде Стрелец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шнуров посчитал странным, что в России главная медиа-площадка никак не контролируется государством и подчеркнул, что видеоблогеры ничего не потеряют от перехода на отечественные видеосервисы.

«Я надеюсь. Ну сколько можно. Были же времена, когда люди жили без Ютьюба. Он ничем не плох, но он не то, чтобы плох – нужно понимать, что это платформа, которая находится под юрисдикцией иностранного государства, и здесь, в России, фактически у вас главное издание медийное вам не подконтрольно. И это довольно странная ситуация.

Я думаю, что там наверху самые большие политики в кавычках, самые большие функционеры, назовем их так, они вокруг этого решения ходят. Потому что на данном этапе они сознанием масс не управляют. А это плохо», – заявил Шнуров. Напомним, ранее известный своей любовью к нецензурной лексике Сергей Шнуров выступил в поддержку запрета мата.