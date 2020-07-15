Шнуров и Шевчук бросились на защиту обвиняемого в измене Родине

15.07.2020, Москва, Вадим Егоров

В либеральной российской тусовке появилась новая мода: записывать ролики в поддержку обвиняемого в шпионаже и арестованного накануне советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, бывшего журналиста газеты «Коммерсант».

Сам факт возможности сдачи Западу стратегических интересов государства этих персонажей не смущает.

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В сети набирает обороты акция «Свободу Сафронову», даже создан специальный канал на юутубе – ресурсе, который любит банить российские патриотические СМИ и снятые со стороны ЛДНР документальные фильмы о войне на Донбассе.

В рамках проекта уже высказались такие медийно известные персонажи либеральной тусовки, как любитель лошадей Александр Невзоров, комики в разводе Михаил Шац и Татьяна Лазарева, пропагандист украинского рока и майдана Михаил Козырев, советь русского рока, некогда выступавший на «оранжевом» майдане и Болотной площади Юрий Шевчук, давно позабытая незвезда русского рока Олег Нестеров из группы «Мегаполис», пламенный борец со сталинизмом и «русским фашизмом» Николай Сванидзе, авторитетный специалист по фильмам о страданиях ЛГБТ-меньшинств и разоблачитель кремлевской пропаганды в кино критик Антон Долин, гламурный борец за народные права с миллионными доходами Ксения Собчак и прочие рукопожатные люди либо с правильным происхождением, либо с прогрессивными взглядами.

«В последнее время многие чиновники, депутаты и начальники спецслужб пытаются правду о нашей с вами жизни в стране окончательно замуровать в какую-то гостайну, – высказался о наболевшем Шевчук. – Правду, о которой нам до сих пор пишут и говорят честные журналисты. На которых потом за это все чаще и чаще заводят уголовные дела. Здравомыслящие люди считают, что суд над Иваном Сафроновым, если он состоится, должен быть открытым и честным. Чтобы мы все с вами знали, что происходит. Мы имеем на это право, и я полностью за эти требования. Иначе, друзья мои, само существование наше в России могут сделать мрачной тяжелой государственной тайной».

В свою очередь новоиспеченный генпродюссер либерального телеканала RTVI, матершинник Сергей Шнуров не остался в стороне от популярной и набирающей рейтинги темы, правда в формате уже своего канала.

Шнуров заявил, что власти перешли к репрессиям, так как, якобы, лояльные тележурналисты не могут конкурировать с популярностью роликов Алексея Навального.

«Что Соловьев, Прилепин и Киселев против одного Навального? Просмотры в интернете сегодня самый честный судья. А другого нет. И по этому показателю один Навальный бьет их всех. Хотя производство его программ в десятки раз меньше минуты эфирного времени любой кремлевской звезды. Когда импульсивный шахматист начинает проигрывать, в ход идут кулаки, это наша традиция. Аргументы кончились, начались посадки. И в этом, конечно, вы можете увидеть интеллектуальное бессилие власти. Если точнее, это слабость людей, которые ее обслуживают. Как ни странно, именно пропагандисты виноваты в этих арестах, они вчистую проиграли в информационном поле и больше им ничего не остается, как винтить победителей», – заявил Шнуров, после чего пустился в порнографические аллюзии в своем авторском стиле.

Напомним, что активная борьба за «свободу Ивану Сафронову» началась с момента ареста советника главы «Роскосмоса». И достигла пика в конце прошлой недели, когда ему было предъявлено обвинение в госизмене, а к СИЗО «Лефортово», где содержится обвиняемый, с плакатами, содержащими требование выпустить предполагаемого шпиона и в майках с аналогичными принтами пришли главред издания “Холод” Таисия Бекбулатова, экс-журналистка “Коммерсанта” Арина Бородина, член профсоюза журналистов Софья Русова, известный либеральный провокатор, журналист и депутат одного из центральных районов Москвы Илья Азар, участница Pussy Riot, болтающаяся с одного протестного мероприятия на другое Мария Алехина.

В итоге, по разным оценкам на акцию у СИЗО «Лефортово» собрались около полусотни человек, причем от 15 до 18 участников журналистской протестной акции были задержаны за несанкционированное с властями мероприятие.

При этом далеко не все представители прессы решили рисковать хоть и кратковременным, но лишением свободы, и далеко не всем была отрадна перспектива получения административного штрафа. Такие поборники цеховой солидарности, оказавшиеся представителями так называемого «кремлевского пула» (то есть журналистов аккредитованных на мероприятия с участием первых лиц государства) записали видеообращение в защиту Сафронова, среди авторов которого отметились журналисты «Коммерсанта», «Российской газеты», РБК и «Московского комсомольца».

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«Как человек, лично знающий Ваню Сафронова, я не могу поверить, что он совершил госизмену, – разъяснила свою позицию журналист РБК Наталья Галимова. – Кто-то может возразить, что обвинение в совершении преступления – это не вопрос веры или недоверия, это вопрос доказательств и фактов. Я согласна. Но о фактах неизвестно ничего. Ввиду засекреченности этого дела нам, по сути, предлагается принять на веру, что у следствия есть серьезные улики против Вани, а суд над ним будет справедливым».

И невдомек этим людям, что потенциально шпионом может быть представитель любой профессии, включая журналистскую, причем, даже работающий в кристально честных и исключительно правдивых прозападных либеральных изданиях, таких как «Коммерсант» и «Ведмости» (где до перехода в «Роскосмос» и трудился Сафронов). А обстоятельства дела на период следствия, особенно если его ведут спецслужбы, не могут быть достоянием гласности – любопытным здесь следует дождаться судебного процесса.

При этом тусовочка хороших российских людей как-то забывает о своих ошибках, например, о случае с группировкой «Сеть», которую она также всецело поддерживала, а потом выяснилось, что ее участники были замешаны в убийствах и продаже наркотиков.

Напомним, что по версии следствия, Сафронов был завербован чешской спецслужбой по заказу США в 2012 году.