Шо, опять? Залежалого Меведчука снова продают в качестве «главного по Украине»

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Появление на страницах «Известий» – ведущего издания крупнейшего в России частного медиахолдинга Национальная медиагруппа программной статьи списанного было в тираж украинского политика Виктора Медведчука вызвала волну толков в экспертных кругах.

Сама по себе площадка, выделенная политику для озвучивания этих тезисов, заставляет не предположить даже, а с уверенностью сказать, что перед нами не самодеятельность Кума, решившего напомнить о себе стандартной «джинсой», а согласованные на самых верхних этажах Кремля месседжи.

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Кому интересно – Гугл в помощь, и читаем что это за медиагруппа такая, кто ее основатель и топ-менеджеры и кто ее сейчас держит.

Но переходим к главному. Кому – в общем, ясно. Остается второй по значимости сакраментальный вопрос: зачем?

Популярную среди уже отстрелявшихся с комментариями экспертов версию о том, что из Медведчука сотоварищи якобы готовят какое-то там «украинское правительство в изгнании» сразу отметаем. Сколько их уже таких было «правительств в изгнании», а толку?

Достаточно вспомнить небезызвестный «Комитет спасения Украины» Азарова-Олейника, не говоря уже о зачем-то регулярно вытаскиваемого из нафталина на пресс-конференции Януковича.

Понятно, что в каких-то больных московско-чиновничьих головах живет неубиваемая как таракан после ядерного взрыва мысль о том, что упомянутые деятели, а теперь к ним плюс еще и Медведчук до кучи – это «легитимные» правители Украины. Беда в том, что сами украинцы так не считают.

Выдвижение на украинском направлении Медведчука – уже после всего что показало «вскрытие» в виде СВО – это показатель полнейшей необучаемости тех, кто претендует на роль «карабасов» украинской темы.

И в самом деле, зачем с упорством, достойным лучшего применения, как любил говаривать покойный экс-спикер украинской Рады Иван Плющ «впихивать невпихуемое»?

Ведь всем уже понятно, что по итогам непредвиденной ревизии российских инвестиций в украинское политическое поле чудес выяснилось, что пресловутая «партия мира» в лице ОПЗЖ была откровенной симуляцией. Как нарисованный очаг на стене каморки папы Карло. И вот теперь нам пытаются продать под видом нового прорывного слова в украинском сюжете все ту же «партию мира». Шо, опять? И с тем же результатлм*

Я понимаю, что Медведчуку срочно надо чем-то компенсировать убытки понесенные в результате конфискации имущества на Украине. И новые миллиарды от России на очередную «партию мира» будут очень кстати. Но самой России это зачем?

Примечательно, что синхронно с бенефисом Медведчука в «Известиях» в Незалежной заговорили о скором появлении на зачищенном под ноль медиаполе Незалежной нового телеканала, который сейчас регистрирует один из клевретов Медведчука. Во всяком случае свидомые уже кричат на всякий случай «Караул» и зовут в свидетели СБУ.

Но ежу понятно, что в текущих условиях само по себе существование такого канала невозможно иначе кроме как по негласному договорняку Кремля с Банковой. Или кого то около Кремля с кем-то около Банковой.

Собственно, мы это уже проходили, правда с другим составом участников. Вместе Зеленского был Порошенко. Помните вот это «Жму руку, обнимаю» и прочие негласные контакты на фоне публично жесткой антимосковской риторики. Ну вот, теперь предлагается закрутить эту шарманку опять.

То есть, чтоб вы понимали, в качестве нового слова нам пытаются продать старый добрый договорняк.

Во всем этом интересно лишь одно – какие бизнес-преференции и плюшки лично себе потребует Медведчук в обмен на новую-старую роль теневого переговорщика. Потому что бесплатно этот человек даже с дивана не встанет.

Так все же, зачем? Ясно, что это не сигнал внутрироссийской аудитории. И не бюрократическим элитам на новых территориях. О том, что это также и не сигнал украинцам, мы объяснили в предыдущих абзацах.

Остается лишь одна рабочая версия. Это сигнал той части западных элит, которая ратует за заморозку и чьих положительных сигналов в сторону России ждут в Кремле.

Не случайно ведь в тексте за подписью Медведчука содержится прямой призыв к Западу заметить наконец, украинскую партию мира и признать «что у России тоже есть интересы и с ними надо считаться».

Хотя история с арестом самого Медведчука ясно показывает, что он в роли лидера украинских миротворцев величина откровенно дутая. В его защиту на Западе ни одна кошка не мяукнула, пришлось России самой его вызволять из зинданов СБУ и менять на пленных «азовцев».

Не претендуя на лавры Ванги или Нострадамуса, рискну все же предположить, что из этих потуг с попыткой продажи Западу залежалого Медведчука в роли миротворца ничего не выйдет. На Западе ведь тоже не идиоты сидят. И прекрасно осведомлены о реальном отношении украинцев к Медведчуку и его партии, которая, отмечу, уже давно открестилась от своего бывшего лидера и перешла под Зе-знамена.

«Сколько у Папы дивизий?» – эту насмешливую сталинскую фразу, которой вождь народов прокомментировал просьбу французского министра иностранных дел Пьера Лаваля о свободном исповедовании католичества в СССР, сегодня вполне можно вернуть Медведчуку с его претензиями на роль лидера украинской партии мира.

Особенно, учитывая то, скольких искренних сторонников мира подвел под монастырь сам Медведчук со своей партией за предшествовавшие СВО 8 «минских» лет.

Вряд ли сегодня на Украине вновь найдутся дураки с риском для жизни и свободы таскать каштаны из огня для обанкротившихся политических дельцов. Даже ради такой благородой цели как мир на земле и на Украине в частности.