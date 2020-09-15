«Шобла Зеленского не отказалась от совместной с ДНР инспекции» – Дроздов

15.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Команда президента Владимира Зеленского под натиском «людей войны», возмущённых перспективой инспекции представителями ДНР украинских позиций, лишь на время «дала заднюю».

Об этом в эфире «4 канала» заявил экс-боевик «АТО» Александр Погребиский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пушилин выдвинул условие, и мы видели, как накануне всех этих новостей он задирался, информационно провоцировал – мы начнём наступать на Шумы, потому что там позиции, у нас есть информация и так далее, и вот такая реакция нашей власти. Это не 2014 год, это не та ситуация, что вооружённых сил нет, что БТРы заправить нечем, что экипажей для танков просто физически нет. То есть всё это есть: есть работоспособные подразделения, есть офицеры с большим опытом. А если мы говорим о шумских, это 503-й батальон морской пехоты, командир которого Вадим Сухаревский – человек, который с первого дня войны на фронте…

Я пытался себя поставить на позицию Вадима, например, ты командир, у тебя есть подчинённые, ты их воспитываешь, они тебя уважают, они знают твой боевой путь, и тут такая ситуация, что есть приказ высшего руководства, которые ты должен выполнять, согласно уставу, а тут – достоинство и честь, то, что ты воспитываешь в своих подчинённых день за днём, бой за боем. Это такой цугцванг», – отметил Погребиский.

«Сейчас как бы вопрос завис, они как бы дали задний ход, сказали, что якобы дело не в них, а в той стороне, что там дополнительные требования, – отметил львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов. – Ну, это такое. Они увидели очень правильную жёсткую реакцию от людей войны и дали задний ход. Но что-то мне подсказывает, что если у них это в повестке дня уже поставлено Кремлём, учитывая кремлёвскость всей той шоблы, которая там крутится, есть ощущение, что они будут если не так, то по-другому, подходить к этой теме».

«После того, как отменили эту инспекцию, Кравчук сделал заявление, что она просто перенесена. Они не исключают её проведение, но немного позже», – согласился экс-боевик.

Как сообщал «ПолитНавигатор» ранее генерал СБУ назвал совместное патрулирование находящегося под контролем Украины поселка Шумы под Горловкой представителями ДНР и ВСУ не просто предательством, но и «полным зашкваром».