Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки

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Как и предполагалось накануне, появилось официальное подтверждение, что российские войска полностью освободили Марьинку под Донецком, которую ВСУ удерживали 9 лет.

О взятии стратегически важного населённого пункта президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Южная» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка, это пять километров юго-западнее Донецка. За 9 лет ВСУ сделали мощнейший укрепрайон, который соединён и подземными ходами, и на каждой улице довольно хорошо защищённые от всех ударов с воздуха, так и артиллерии сооружения, долговременные огневые точки, сложная система подземных коммуникаций. Благодаря решительным действиям наших военнослужащих, укрепрайон был взломан. С учётом того, что там всё-таки более трёх тысяч домов, каждый дом представлял из себя хорошо укреплённую точку, освобождение данного населённого пункта, естественно, снижает возможности Украины по обороне и даёт нам дополнительные возможности по дальнейшим действиям на этом направлении», – заявил Шойгу.

Он предложил президенту наградить государственными наградами тех, кто наиболее активно вёл боевые действия и отличился при взятии Марьинки.

Владимир Путин поздравил министра с успехом.

«Передайте самые тёплые поздравления и слова благодарности всему личному составу, всем военнослужащим, которые принимали, причём принимали в разное время на разных этапах участие в боях по освобождению Марьинки. Действительно, здесь, как минимум, два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника», – сказал Путин.

Вторым эффектом он назвал то, что взломав этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года, российские войска получают возможность идти дальше.

«Конечно, это вопрос и командиров на местах, и специалистов Генштаба, и Минобороны. Это отдельная тема. Во всяком случае, такая возможность на этом участке появляется. Знаю, что наши военнослужащие воевали в высшей степени достойно, и безусловно достойны государственных наград. Сделайте предложение по всем, кого считаете наиболее отличившимися», – добавил российский президент.