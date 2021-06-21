21.06.2021, Москва, Михаил Рябов
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия
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Шойгу и Лавров идут на выборы, но в Думу не собираются

Хотя Владимир Путин и предложил включить в первую «пятерку» избирательного списка «Единой России» главу...

Хотя Владимир Путин и предложил включить в первую «пятерку» избирательного списка «Единой России» главу МИД Сергея Лаврова и руководителя Минобороны Сергея Шойгу, они вряд ли сменят место работы по итогам парламентских выборов.

Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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«Они настолько эффективны на своих должностях, что возникает вопрос: а зачем?», – сказал Толстой.

Источники газеты подтвердили отсутствие планов Лаврова уходить из МИДа.

«Отметим, что даже если никто из перечисленных политиков не уйдет в Госдуму сразу после выборов, эта возможность сохранится у них на протяжении всех пяти лет работы нового созыва», – уточняет издание.

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