Шойгу: Мы возродили российский боевой дух

16.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Российская операция в Сирии по оказанию помощи законному правительству в борьбе с террористами позволила армии РФ сделать серьезный шаг вперед.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Он подчеркнул, что за восемь лет его руководства министерством удалось немало сделать для развития армии.

«Конечно, отдельной вехой стоит операция в Сирии. Отдельной, потому что это то, что позволило нам сделать очень серьезный качественный шаг вперед. То, что позволило проверить людей, оружие, всю систему образования и боевой подготовки. Но главное – это, конечно, вернуть и возродить тот ни с чем не сравнимый российский боевой дух. Боевой дух офицера», – сказал министр обороны.

Также ему задали вопрос о его участии в крымских событиях 2014 года.

«Говоря про Крым, я должен начать с самого главного. С благодарности нашему Верховному главнокомандующему, что доверил эту работу. И без преувеличения скажу: наш президент фактически в ежечасном режиме, управлял этой операцией. После всего того, что сделано и по обеспечению волеизъявления крымчан на референдуме, и после того, что фактически Сирия освобождена от международного терроризма, и после всего этого, что мы сегодня видим, то лицо нашей армии, я могу считать свою жизнь состоявшейся», – резюмировал Шойгу.

Как сообщал «ПолитНавигатор», таежная встреча Путина и Шойгу не дает покоя украинской дипломатии.