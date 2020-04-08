Шойгу предложил привлечь к уголовной ответственности ряд иностранных чиновников

08.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении к уголовной ответственности представителей власти зарубежных стран за принятые ими решения о сносе памятников погибшим советским солдатам.

Об этом сообщает информационное агентство «ТАСС» со ссылкой на Министерство обороны РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу направил обращение председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой рассмотреть вопрос привлечения к уголовной ответственности представителей власти отдельных зарубежных стран за принятые ими решения о сносе мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших советских граждан», – говорится в сообщении.

В своем обращении Шойгу подчеркнул, что в последнее время «наблюдается рост попыток официальных должностных лиц отдельных иностранных государств фальсифицировать историческую правду о решающем вкладе Советского Союза в разгром фашистских захватчиков в ходе Второй мировой и Великой Отечественной войн».

Также он добавил, что некоторые представители государственных и местных органов власти принимают решения по сносу мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших советских граждан. В качестве примера подобных действий Сергей Шойгу привел снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге по инициативе старосты района.

Напомним, монумент маршалу Коневу был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей одного из районов Праги, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют разобрать также и постамент, на котором памятник Коневу был установлен на площади Интербригады.