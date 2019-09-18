Шойгу становится кошмаром киевской пропаганды

18.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Если после президента РФ Владимира Путина Россия не развалится, то к власти в России придут еще более жесткие политики.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что будет после Путина? Если Шойгу после Путина, то ничего хорошего… Слушайте, после Путина России не должно быть. Если Россия останется после Путина, там будет говно еще хуже. Потому что все, кто его могут, грубо говоря, свергнуть – это подонки такие, что… (в этом месте Муждабаев закатывает глаза и качает головой, – авт.)», – заявил Муждабаев.

Бежавший из России пропагандист также «проехался» по российской несистемной оппозиции, раскритиковав одного из ее лидеров Алексея Навального.

«Человек нормально живет – люди по пять-шесть лет в тюрьмах сидят, а он обеспеченный, нормальный, селфи делает повсюду. А люди садятся на пять, четыре, три года. Человек делает селфи, дочку в университет отдает американский. Вот вы, лохи, которые шли на полицейских, и в тюрьму попали, вы своих дочерей отвезли в Калифорнию или куда-то в Бостон? Нет, конечно, ну идите дальше. Ваш лидер поп Гапон путинский будет жить своей жизнью, а о вашей жизни он даже заявления не сделал по тем, кого задержали», – сказал пропагандист.

Ранее Муждабаев заявлял, что в России осталось всего 2-3 отъявленных либерала, которые хотят развала страны, все остальные так или иначе являются отражением нынешнего президента страны Владимира Путина и хотят величия РФ.