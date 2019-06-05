05.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Двойники Путина! Муждабаев вынес приговор Навальному и Ходорковскому

В России осталось всего 2-3 отъявленных либерала, которые хотят развала страны, все остальные так или иначе являются отражением нынешнего президента страны Владимира Путина и хотят величия РФ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший российский либеральный журналист, меджлисовец Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам пропагандиста, главный «двойник» Путина в российской либеральной тусовке – это несистемный оппозиционер Алексей Навальный.

«Навальный – суть Путина. Отличие Навального от Путина весьма несущественно – это такой же империалист, такой же русскомирофил…

Навальный дезавуирует оппозицию в России, сводит ее к борьбе с коррупцией, которая совершенно не является главной проблемой… Это же не Путин русский рейх создал, это же воля народа.

Люди хотят свою сильную страну. Русский рейх дороже всего и будет там Путин, Навальный – это никакой роли не играет. Будет Ходорковский – никакой роли не играет, потому что для них наличие России превыше всего.

Именно имперское величие. Там настоящих либералов 2-3 человека в России, остальные – приспособленцы и люди, которые на самом деле хотят величия России, но им Путин не нравится», – ударился в конспирологию Муждабаев.

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